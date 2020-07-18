Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения ЕР Андрей Травников объявил о старте кампании по сбору наказов.

В пятницу, 17 июля, во время визита в Тогучинский район Новосибирской области глава области подчеркнул, что бюджет региона определяется в том числе в ходе сбора предложений жителей региона. Андрей Травников напомнил лозунг, с которым партия идет на выборы, – «Забота и уважение».

Единороссы Тогучинского района сообщили секретарю реготделения, что уже сформировали команду и проводят совместную работу кандидатов в депутаты всех уровней. В ответ Андрей Травников напомнил, что одна из целей партии – обновить депутатский корпус. «Иногда это нужно делать вынужденно, для решения наболевших проблем, но это точно не про Тогучинский район. Управленческая, депутатская и партийная команда у вас достаточно сильная и мне не хотелось здесь какого-то искусственного обновления. Я готов вместе с вами работать и дальше. Мы будем поддерживать друг друга и идти вместе одной командой», – отметил Андрей Травников.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поддержал губернатора: «Чудес в жизни не происходит – ФАПы, школы, дороги – это результат совместной работы. Законодательное собрание – это сложный механизм и если мы его не отрегулируем и не выстроим баланс, если не будет большинства, то не будет и результат», – подчеркнул Шимкив.

9 июля прошла последняя в действующем созыве сессия Законодательного Собрания Новосибирской области. Заместитель председателя бюджетного комитета, региональный координатор проекта ЕР «Локомотивы роста» Валентин Сичкарев тогда подчеркнул, что самое важное по итогам 6 созыва – это исполнение программы наказов избирателей на 42 миллиарда рублей.

В сентябре 2020 года в Новосибирской области пройдет масштабная избирательная кампания, в регионе будет распределено больше пяти тысяч мандатов всех уровней. Новосибирский облизбирком принял документы на выдвижение списков кандидатов по единому областному избирательному округу от десяти избирательных объединений: российской экологической партии «Зеленые», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»; регионального отделения политической партии «Новые люди»; «Новосибирского областного отделения политической партии Коммунистической партии Коммунисты России»; регионального отделения политических партий «За правду», «Партия Роста»; «Справедливая Россия», «Партия прямой демократии», «Единая Россия» и «Родина».

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