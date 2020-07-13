За прошедшие 1,5 года в результате комплекса мероприятий Биотехнопарк вышел на безубыточную деятельность, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

За первое полугодие 2020 года доходы Биотехнопарка составили 54 млн рублей, общие расходы – 47 млн рублей (без учета амортизационных отчислений и расходов капитального характера). Доходы от деятельности АО «УК «Биотехнопарк» превысили расходы на 7 млн рублей.

Биотехнопарк также погасил задолженности налогам и страховым взносам, по заработной плате, по исполнительным листам всех поставщиков и подрядчиков, просроченный банковский кредит, возвратил в областной бюджет субсидию, потраченную в 2016-2018 гг, с учетом штрафных санкций.

«Полученный результат — это совокупность работы коллектива Биотехнопарка и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Вместе мы смогли проанализировать ситуацию, наметить пути решения и воплотить их в жизнь», — прокомментировал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

На улучшение финансовых показателей повлияло привлечение новых резидентов, расширение перечня услуг, привлечение новых заказчиков и укрупнение действующих контрактов лабораторий Биотехнопарка, создание электротехнической лаборатории.

Выручка Биотехнопарка от деятельности лабораторий за первое полугодие текущего года почти в 2 раза превышает значение этого показателя за аналогичный период 2019 года. За 7 месяцев с момента создания электротехнической лаборатории доход от ее деятельности составил более 3 млн рублей.

В этом году Биотехнопарк запустил несколько проектов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Совместно с компанией-партнером «Спектромарт» Биотехнопарк разработал санитарно-пропускной пункт, который позволяет проводить обработку бесспиртовым раствором дезинфектора, рекомендованного ВОЗ. Такие пункты установлены в здании Заксобрания Новосибирской области, в Государственной Новосибирской областной клинической больнице и в административно-лабораторном комплексе Биотехнопарка. Также Биотехнопарком разработано, сертифицировано и запущено в производство линейка антисептиков (гель, спрей, раствор) для дезинфекции рук и обработки поверхностей. В мае Биотехнопарк приступил к лабораторной диагностике коронавирусной инфекции и проведению анализов на наличие антител к COVID-19. В настоящее время Биотехнопарк может проводить анализ до 400 проб в сутки, мощность будет увеличиваться. По этому направлению Биотехнопарк сотрудничает с 9 клиниками региона.

«Мы уверены, что результаты полуторагодовой командной работы – это только начало. Перспективы развития Биотехнопарка — это подбор участка для формирования второй очереди парка и проработка его инфраструктурного обеспечения, привлечение новых резидентов, создание токсикологической лаборатории, расширение области аккредитации лабораторий, создание производственного участка по выпуску медицинских изделий для кардиологии», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

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