Стать агентом «Росгосстраха» и зарабатывать можно еще проще

Для тех, кто желает продавать страховые продукты компании и получать стабильный доход, «Росгосстрах» запустил специальный онлайн-сервис – «Агентология».

На платформе «Агентологии» можно зарегистрироваться онлайн, пройти онлайн-обучение, получить необходимую методическую и информационную поддержку. Благодаря «Агентологии» сотрудничать с «Росгосстрахом» можно из дома, с дачи, даже из транспорта — с телефона, планшета или компьютера. «Агентология» — это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов: мобильное приложение для операционных систем на Androidи iOS иливеб-версия для стационарных компьютеров.

Уже сейчас в «Агентологии» можно продавать 8 страховых продуктов «Росгосстраха»; четыре продукта—по автострахованию и страхованию жилья и имущества.Еще два продукта—медицинское страхование. Это актуальная на сегодняшний день возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей по полису «Доктор онлайн». А также программа «Здоровье дороже», по которой можно получатьвысокотехнологические обследование и лечение в лучших клиниках России, а также значительную единоразовую денежную выплату и оплату транспортных расходов при диагностировании онкологических заболеваний.Кроме того, на платформе «Агентология» доступны продажи полисов для туристов, а также реализация самого народного вида страхования — ОСАГО.

Процесс продажи прост: агент заполняет за клиентаинформацию, необходимую для выпуска полиса, и направляет проект полиса страхователю для проверки данных, а затем и для онлайн оплаты. Работа через «Агентологию» не предполагает использования бланков строгой отчетности иквитанций.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры в «Агентологии» абсолютно прозрачен. Еще до оформления полиса агент знает, какое он получит комиссионное вознаграждение — это прописано в интерфейсе программы. Деньги можно получить на свою карту или банковский счет буквально на следующий день —это касается только тех продуктов, по которым нет периода охлаждения. По ним КВ выплачивается через 15 дней — то есть, на следующий день после окончания периода охлаждения. Размер комиссионного вознаграждения зависит в том числе и от объема сборов — чем больше продаж, тем выше ставка и, соответственно, заработок.

Очень важно, что работа на платформе «Агентология» позволяет предприимчивому человеку сформировать свою собственную агентскую сеть, пригласив своих друзей или знакомых тоже стать продавцами страховых продуктов и получать часть комиссионного вознаграждения — за их продажи. Такой подход стимулирует наставничество, прямую передачу знаний и навыков продаж от опытного агента новичку — в страховании это один из наиболее эффективных путей повышения профессионализма.

«Пилотный» период работы «Агентологии» с весьма усеченной линейкой коробочных продуктов, не включавших в себя программы автострахования, показал, что успешный агент при активной работе с приложением может обеспечить себе доход около 100 тыс. рублей в месяц.

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