Алексей Александров: «Депутат не может работать без поддержки»

В интервью «Континенту Сибирь» депутат Законодательного собрания Новосибирской области АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ рассказал о том, с чего начинался его путь в политику, почему ТОС — одна из самых эффективных форм общественного самоуправления, и какие проблемы, на его взгляд, требуют первоочередного решения властей.

— Алексей Алексеевич, вы неоднократно заявляли, что ваше жизненное кредо — «Офицер. Гражданин. Патриот». Расшифруйте, что вы вкладываете в эти понятия.

— Я окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР в 1983 году. Был курсантом, командовал батальоном. За время службы прошел практически все горячие точки бывшего Союза в составе войсковых оперативных групп, участвовал в урегулировании межнациональных конфликтов, за выполнение поставленных задач был награжден правительственными наградами. После увольнения в запас уже на гражданке снова прошел весь путь от наемного рабочего до руководителя предприятия. Работал телохранителем, руководителем охранного предприятия. Понял, что в решении экономических проблем не хватает знаний, окончил Новосибирский гуманитарный институт по специальности «экономист». Стал одним из основателей торгового центра «Хилокский», который успешно работает на рынке оптовой торговли уже 25 лет. 15 лет назад я продал свою долю в этом предприятии. Меня до сих пор с ним связывают, и я не отказываюсь. Более того, я им горжусь. Это очень важное, социально значимое и для города, и для всего региона предприятие, с оборотом 250 тысяч тонн продукции в год, которое дает городу 2,5 тысячи рабочих мест для предпринимателей. Ведь этот объем необходимо принять, переработать, доставить на место и продать. Важно, что ТЦ «Хилокский» обеспечивает низкие цены на плодоовощную продукцию. Даже в периоды острых экономических кризисов в Новосибирске никогда не было проблем с овощами и фруктами.

— С чего начинался ваш путь?

— Общественной работой я занимался и в школе, и в армии. После увольнения из армии я жил на ул. Чапаева в Первомайском районе. На тот момент у меня было двое маленьких детей. Как-то, выйдя во двор, я увидел, что у нас начали строить овощехранилище. Многим моим соседям это не понравилось, и они обратились ко мне за помощью. Я пошел к главе администрации района Алексею Васильеву, он предложил мне создать ТОС для более результативного решения проблем дома и микрорайона. Тогда это было в новинку. В результате у нас во дворе появилось подземное овощехранилище, а сверху — хорошая детская площадка. Так я на 10 лет стал председателем ТОС «Чапаевский». Организовывали детские праздники, работали с ветеранами, наладили конструктивное взаимодействие с управляющей компанией и администрацией района. Много всего интересного было… В округ входили Чапаевский жилмассив, военный институт, который я окончил, и педагогический институт. И я два раза проиграл. В первый раз выборы не состоялись из-за низкой явки, а во второй депутатом стал кандидат от КПРФ Василий Боборыкин. Тогда я пошел работать помощником к Василию Дмитриевичу. Много вы видели примеров, когда проигравший кандидат для получения опыта и реализации обещанных деклараций шел работать помощником к выигравшему депутату? И постепенно прошел путь от старшего по подъезду до депутата Законодательного собрания. Сейчас очень часто кандидаты появляются на территории за месяц-два до выборов. В моем случае люди меня уже хорошо знали, и я, в свою очередь, был полностью в курсе их проблем. В 2005 году, когда я победил, я шел на выборы как беспартийный кандидат, против «Единой России», против коммунистов. Лозунг у меня был и остается на сегодняшний день: «Самоуправление, инициатива и порядок». С того времени на территории моего округа было создано семь ТОСов — на Ключ-Камышенском плато, на Большевистской.

— Чем вас привлекает именно эта форма общественного самоуправления?

— ТОС контролирует свою территорию. Он может привлечь средства на ее развитие в виде грантов, спонсорской помощи, добиться внимания со стороны исполнительной власти. И может отстаивать свои интересы, в том числе и в судах. И через голосование, формирование общественного мнения. В то же время на ул. Выборной мы работаем с ТСЖ и советами домов. Но они тоже видят, что, поскольку это их частная собственность, привлечь бюджетные средства для решения их проблем затруднительно. А с помощью ТОС вполне можно дополнительно привлечь деньги из бюджета, например, на ремонт муниципальной дороги, которой активно пользуются жители. На жилмассиве «Европейский берег» у нас была настоящая война за детский садик, когда застройщик решил, что вместо садика он будет строить высотный дом. Никто не верил, что мы добьемся своего. Но мы это сделали, садик построен. Потом возникла проблема со школой. Сейчас торги уже проведены, определен застройщик. Проблем много. Пока на жилмассиве нет ТОСа, но он уже сформирован и скоро начнет работу, на базе активных граждан.

— Почему вы придаете такое значение ТОСам?

— ТОСы — это первый кирпичик в фундаменте самоуправления. Я считаю, что именно с их помощью мне удалось реализовать самые значимые идеи. Это реальные итоги работы в каждом созыве, начиная с 2005 года. Виадук, соединяющий ул. Кирова и ул. Выборную, за который мы очень долго боролись. Строительство школ № 155 на Ключ-Камышенском плато и № 224 на Весеннем жилмассиве. Сейчас идет борьба за поликлинику, там никак не могут провести торги. Это связано с тем, что впервые областные власти пошли по пути концессий, и там еще очень много противоречий. Как и многие мои коллеги, я настороженно отношусь к этой идее. Так же, как и к мусорной реформе. Но дело в том, что на уровне депутата Законодательного собрания я никак не могу повлиять на то, как реализуется идея концессий. Согласно бюджетному кодексу региональные депутаты не принимают участия в составлении концессий и региональных программ, так же не могут напрямую влиять на ход их выполнения. Это могут только депутаты Государственной думы.

— У вас был опыт участия в выборах в Госдуму…

— В 2016 году я участвовал в праймериз «Единой России», по итогам которого занял третье место. Здесь это решение утвердили. А потом на съезде меня вычеркнули из списка с формулировкой «возможная дискредитация партии». Чем это закончилось? Меня исключили из партии.

— Возможно ли эффективно заниматься депутатской деятельностью без поддержки партии?

— В данный момент я беспартийный, но являюсь руководителем проекта «Народный контроль» партии Единая Россия.

Партия — это в первую очередь люди. Да, везде есть хорошие и плохие. У меня очень много вопросов к «Единой России», я ее часто критикую, то же самое я делал и когда был членом партии. Тем не менее, депутат не может работать без поддержки. Один в поле не воин, особенно в условиях нехватки бюджетных средств, когда для принятия решения необходимо квалифицированное большинство. Есть структура работы парламента через фракции. Как иначе можно добиваться своих целей? В противном случае повторится ситуация горсовета начала 90-х, когда все депутаты были сами по себе, и из-за их разногласий по два года не могли принять бюджет.

— За что вы чаще всего критикуете «Единую Россию»?

— Я считаю, что партия «Единая Россия» сделала очень много полезного. Но я говорил и продолжаю говорить, что это партия чиновников. К сожалению. Поэтому нужно участвовать в партийных делах, привлекать к этой работе как можно больше людей с активной жизненной позицией и вытеснять из партийных рядов приспособленцев.

Другое дело, что есть разные чиновники. Мне приятно работать с Андреем Алексеевичем Травниковым. Адекватный человек, как губернатор принимает взвешенные решения. Хотя, может быть, где-то мог бы и более жестко вмешиваться, в те же вопросы концессий. Не совсем я согласен с так называемым пактом «Травников — Локоть», думаю, мы победили бы и без него. Но я вижу, он прислушивается к депутатам. Что касается пенсионной реформы, то я всегда был против. Нам говорят: трудно, а поэтому надо пенсионную реформу. А почему трудно только простым гражданам, а, допустим, госкорпорации могут себе позволить назначать своим сотрудникам корпоративные пенсии? Надо, чтобы у всех были равные возможности. Так что, я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся.

— Мы еще не поговорили о третьей составляющей вашего жизненного кредо — патриотизме.

— В свое время я очень хотел создать патриотическое крыло на базе сторонников партии «Единая Россия». Рядом с нами живут настоящие герои: среди выпускников военного института — 12 Героев России, есть много офицеров, имеющих боевые награды. Мы уже на протяжении 20 лет проводим общегородскую военно-патриотическую игру «Зарница». Многие участники игры стали офицерами. Каждое 1 сентября у нас начинается с уроков мужества, на 9 Мая мы в каждом микрорайоне, на базе ТОСа традиционно устраиваем встречи во дворах ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с соседями и их детьми. В конце июня мы перезахоронили останки ветерана Великой Отечественной войны Бурханова Алексея Ивановича на аллею воинской славы, находящуюся на территории Заельцовского кладбища. В дальнейшем мы планируем искать заброшенные могилы воинов и перезахоронить их на муниципальной части воинских захоронений, куда не стыдно будет привести молодежь на урок мужества или сделать виртуальную экскурсию.

— Какие еще проблемы, на ваш взгляд, требуют решения в ближайшее время?

— Хотелось бы добиться перераспределения налогов в сторону местного самоуправления. Речь идет о том, чтобы коммерческие структуры, в том числе и крупные корпорации, имели местную регистрацию и оставляли налоги на конкретной территории, где они работают, где используют человеческий и природный ресурс. Это касается не только областного центра, но и сельских районов. Тогда у нас появится стимул для работы глав администраций и пути отхода от дотационных бюджетов.

Сейчас по новой Конституции органы местного самоуправления встраиваются в систему государственной власти. На мой взгляд, это позволит исключить ситуации, когда выборы выигрывают популисты, а по факту муниципалитетами руководят не они, а группы влияния. У нас сейчас на выборы президента ходит больше людей, чем на выборы мэра. А если бы деньги были здесь, ситуация складывалась бы совсем по-другому. Сейчас у нас налоги уходят наверх, а потом возвращаются в виде субвенций, субсидий и так далее. Естественно, что они где-то задерживаются. Надо вернуть на уровень муниципалитетов возможности самостоятельно стимулировать предприятия, зарабатывать деньги на развитие территории. Это позволит привлекать инвестиции.

Обеспечить преемственность власти, чтобы не тормозить развитие и города, и области. И необходимо вернуть полномочия региональным и муниципальным депутатам, чтобы они через фракции могли принимать участие как в формировании программ и всех хозяйственных трат, так и в контроле за их исполнением.

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