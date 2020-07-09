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Академик, бывший ректор НГУ, председатель совета по развитию ННЦ
Академик, экс-председатель СО РАН
Коммерческий директор AT Consulting Восток
Директор PARUS medical resort & SPA
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