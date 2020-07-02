С 1 июля все работающие в России микрокредитнын компаний (МКК) должны иметь собственный капитал в размере не менее 1 млн рублей. Нормативный акт, закрепивший это правило, вступил в силу с 1 июля 2020 года в соответствии с последними изменениями в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Наличие у микрокредитных компаний собственных средств в таком размере будет способствовать дальнейшему оздоровлению микрофинансового рынка и обеспечению финансовой устойчивости его участников, — отметил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. — Это, в свою очередь, позволит повысить доверие потребителей к услугам микрофинансовых организаций, что является неотъемлемым условием дальнейшего развития микрофинансового рынка».

В дальнейшем минимальные нормы собственного капитала для МКК будут увеличиваться каждый год и к 2024 году должны составлять не менее 5 млн рублей. Представители Банка России уточнили, что при определении порядка расчета собственных средств микрокредитных организаций ими использовался упрощенный подход по сравнению с аналогичными требованиями к микрофинансовым компаниям. Методика расчета была опубликована на портале регулятора 4 июня.

По словам самих участников микрокредитного рынка, считать коронакризис «золотым веком» МФО и МКК – такого мнения предерживаются в том числе и представители финансового сектора – не стоит. Самым радикальным изменением в положительную сторону, по данным МФО Crediter, стал значительный прирост онлайн-займов, который смог частично компенсировать закрытие офлайн-точек. «Онлайн-МФО, долго и стабильно работающие на рынке, не пребывали в эйфории, а, наоборот, были вынуждены пересматривать свои риск-модели, более тщательно подходить к одобрению микрокредитов – прокомментировали представители Crediter. – Такой консервативный подход был стратегически важен для того, чтобы не допустить волны роста просрочки».

Всего, по данным Crediter, с начала самоизоляции в конце марта количество заявок на микрокредит выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, но в то же время средняя сумма займа снизилась на 11% – с 13 тыс. до 11,5 тыс. рублей.

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