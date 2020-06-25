Депутаты фракции «Единая Россия» городского совета Новосибирска направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в нормативные правовые акты, которые позволят установить для жителей тарифные каникулы до конца 2020 года.

В обращении, направленном новосибирскими депутатами фракции «Единая Россия» на имя руководителя кабмина РФ Михаила Мишустина, сообщается, что в сложившейся из-за пандемии сложной ситуации необходимо установить мораторий на повышение вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на второе полугодие 2020 года.

Предложенная депутатами мера подразумевает обязательное сохранение прошлогодних индексов изменения платы за коммунальные услуги. Напомним, утвержденный правительством России индекс изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по субъектам РФ на первое полугодие 2020 года составил 0%, на второе полугодие – 4,9%. В соответствие с этим, в Новосибирской области планируется повышение тарифов на коммунальные услуги в пределах утвержденных индексов.

Однако, учитывая сложную обстановку в регионе, депутаты фракции «Единая Россия» горсовета Новосибирска просят Михаила Мишустина внести изменения в нормативные правовые акты, которые позволят не повышать цены на услуги ЖКХ для новосибирцев.

«Пандемия внесла очень серьёзные изменения в жизнь многих людей: сократились доходы семей, некоторые остались без работы, повысилась тревожность людей за будущее. В этих условиях мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года до 21 года. Сейчас даже небольшая экономия в семейном бюджете крайне важна! Это дополнительные деньги на питание детей, на поддержание уровня жизни. Это важно и для того, чтобы люди психологически лучше пережили время перемен, время кризиса, когда любая поддержка важна и человек знает, что он не остается один на один с проблемами. Сдерживание тарифов — это то, что необходимо делать, если мы говорим о помощи людям, об укреплении социальной и демографической политики страны», — прокомментировал обращение в правительство председатель совета депутатов Новосибирска, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.