23 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства подвел итоги борьбы с коронавирусом, поблагодарил всех за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких и отметил, что COVID-19 высветил накопившиеся нерешенные проблемы в медицине.

«Мы прошли через самый опасный этап эпидемии, – подчеркнул глава государства. – Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, если действовать на опережение».

В своем выступлении президент отдельно поблагодарил медицинских работников, принявших основной удар эпидемии. Стимулирующие выплаты, как федеральные, так и региональные, он предложил продлить еще на два месяца – до 15 сентября. Всего, по словам Владимира Путина, такие выплаты должны получить 350 тысяч человек. Данные выплаты освободят от НДФЛ и других форм налогов, но будут зачтены при расчете отпускных, вне зависимости от даты отпуска.

В то же время, подчеркнул Владимир Путин, из-за возросшей нагрузки на медицинские учреждения, возникали сложности с оказыванием помощи по другим заболеваниям. Особо президент отметил лечение детей с редкими заболеваниями – и предложил, где взять на это деньги.

«С 2001 года в России плоская шкала дохода, – напомнил президент. – Ее введение позволило вывести из тени доходы и зарплаты, упростить налоговое администрирование. Сейчас, с учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий, есть возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано».

Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года частично дифференцировать ставку НДФЛ. Если предложение будет принято, для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год ставка налога повысится с 13 до 15%. Но не со всего дохода, а только для части свыше 5 млн рублей. По оценке главы государства, данная поправка добавит в бюджет порядка 60 млрд рублей, которые будут расходоваться исключительно на лечение детей с редкими заболеваниями.

Также президент предложил продлить финансовую поддержку семей с детьми еще на один месяц, одобрительно отозвался о рекордном снижении ключевой ставки Центробанка сразу на 1 п.п., до 4,5% и анонсировал расширение максимальной суммы льготного ипотечного кредита в Сибири до 6 млн рублей.

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