«ВТБ Лизинг» раcширяет продажи техники на альтернативных источниках топлива

«ВТБ Лизинг» развивает продажи техники, использующей альтернативные источники топлива, с применением программ субсидирования Минпромторга РФ. Теперь клиенты компании могут воспользоваться новой государственной программой по субсидированию производства транспортных средств на метане.

Ранее АО «ВТБ Лизинг» уже предлагало своим клиентам приобрести газомоторную технику и с применением других программ субсидирования транспорта отечественного производства. В рамках программы льготного лизинга колесных транспортных средств доступно приобретение техники, использующей в качестве топлива нефтяные газы пропан/бутан, со скидкой 10 или 12,5% на аванс для субъектов МСП. Такие транспортные средства значительно дешевле метановых аналогов, но гораздо удобнее в эксплуатации из-за широкого распространения заправок.

«Мы рады участвовать в реализации программ Минпромторга, включая те, которые нацелены на улучшение экологической ситуации в регионах России за счет увеличения численности транспорта,в том числе общественного и коммунального, использующего газ в качестве моторного топлива, – прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов. – Кроме того, использование газа – это значительная экономия затрат на топливо, особенно для профессиональных эксплуатантов транспорта, которыми являются наши клиенты. Субсидии от Минпромторга позволяют приобрести технику со значительными скидками, что делает газомоторные автомобили более доступными».

Новая программа предусматривает предоставление скидки от поставщика на приобретение газомоторных автомобилей, удовлетворяющих ее условиям. Размер субсидии зависит от типа техники и вида природного газа (метана), на котором она работает. Так, максимальная скидка на автобус массой до 5 тонн и вместимостью не более 8 мест, использующий компримированный природный газ (КПГ), составит 105 тыс. рублей, а скидка на аналогичный транспорт, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) – 300 тыс. рублей. Предельный размер субсидии на тяжелые грузовики (массой свыше 11 тонн) на КПГ составит 750 тыс. рублей, а на СПГ — уже 2,3 млн. Для автомобилей массой до 3,5 тонн и легковых машин лимит субсидирования составляет 115 тыс. рублей для КПГ и 260 тыс. для СПГ.

Без государственной поддержки стоимость метановой техники существенно выше, чем цена бензиновых/дизельных аналогов либо техники на пропан/бутане. При этом стоимость топлива и его расход позволяют существенно экономить на эксплуатации таких транспортных средств.

Бюджет государственной программы Минпромторга по субсидированию производства газомоторной техники составляет 3,3 млрд рублей, что позволит реализовать более 8 тыс. единиц транспортных средств. Производители получат субсидии в размере скидки, которую предоставят покупателю. Общий бюджет государственной программы льготного лизинга колесных транспортных средств составляет 8 млрд рублей, что позволит реализовать более 20 тыс. единиц техники. Лизинговые компании получат субсидии в размере скидки, которую предоставят клиенту.

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