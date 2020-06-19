Губернатор Андрей Травников посетил Новосибирский медицинский колледж преддверии Дня медицинского работника, отмечаемого в третье воскресенье июня и поздравил волонтёров – преподавателей и учащихся этого учебного заведения, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Не откликнуться на отзывы, которые мы получаем о работе студентов медколледжа в период борьбы с пандемией коронавируса, невозможно. Отзывы очень тёплые. Когда с некоторыми из вас мы встречались в аэропорту «Толмачёво», я обещал, что обязательно приеду в колледж, когда нам это позволит ситуация. Конечно, я не мог не сделать этого накануне Дня медицинского работника, – отметил Андрей Травников. – Благодарю и поздравляю вас и ваших преподавателей – спасибо вам за то, что вы делаете для нашей медицины, для Новосибирской области, для всей страны. Вы создаёте уверенность в нашем будущем, в будущем нашего здоровья и развития. Неоценима и та помощь, которую оказывают новосибирцам из группы риска те ребята, которые участвуют в волонтёрском проекте партии «Единая Россия». Студентам медицинского колледжа сегодня уже повезло, потому что, в отличие от ваших сверстников, кроме общих праздников у вас уже есть ещё один праздник – профессиональный. Судя по тому, как вы относитесь к избранному вами делу, к будущей профессии – этот праздник для вас всерьёз и надолго».

Губернатор также сказал, что уверен, что многие студенты медколледжа утвердились в своём выборе профессии. Колледж откликнулся на просьбы руководства медстационаров и студенты выпускного курса сестринского дела вышли к ним на работу в качестве младшего медицинского персонала с первых дней борьбы с COVID-19. Высоко оценил губернатор работу волонтёров на санитарно-пропускном пункте аэропорта «Толмачёво», которая принесла реальный результатв первый период развития пандемии. В медколледже Андрей Травников также побеседовал с координатором волонтёрского движения, методистом Еленой Колдабановой.

В рамках проведения мероприятий на территории Новосибирской области по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции для поощрения волонтёров из числа студентов колледжа, осуществлявших термометрию пассажирам в международном аэропорту «Толмачёво», студентам-волонтёрам выплачено материальное поощрение в общей сумме 498,9 тысяч рублей.

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