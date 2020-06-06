В новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (ННИИТО) им. Я.Л. Цивьяна распространили официальное обращение о работе в период распространения коронавируса.

Напомним, что в одном из новосибирских СМИ 5 июня была размещена информация о якобы имевшей место «вспышке коронавируса» в ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Как пояснили в пресс-службе ННИИТО, эта информация не соответствует действительности.

«В мае 2020 года у двоих сотрудников ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна был диагностирован коронавирус, и их госпитализировали в специализированный стационар. Они стабильны и идут на поправку. Контактировавшие с ними сотрудники в обязательном порядке были протестированы и отправлены на двухнедельную самоизоляцию», — говорится в официальном сообщении ННИИТО.

В институте добавили, что внимательно относятся к риску распространения инфекции и ежедневно проводят соответствующие мероприятия по своевременному выявлению вируса. «Осуществлен комплекс мер: проведён инструктаж всего персонала по действиям в случае обнаружения инфекции или подозрения на COVID-19, ужесточены требования к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. В настоящий момент ограничена госпитализация и приём иногородних пациентов, а также детей до 18 лет и пациентов из групп риска (старше 65 лет; с хроническими заболеваниями). Руководство ННИИТО делает всё возможное для того, чтобы обезопасить пациентов и сотрудников. Врачи и госпитализирующиеся пациенты обязательно проходят тестирование на COVID», — пояснили в ННИИТО.

Также в институте обратили внимание на то, что не могут остановить оказание экстренной помощи пациентам с травмами позвоночника, как и остановить операции пациентам, здоровье которых подвергается риску, если вовремя не выполнить хирургическое вмешательство.

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