В первые два дня старта государственной программы кредитования бизнеса на зарплату по льготной процентной ставке 2% годовых Сибирский Сбербанк выдал 650 таких кредитов на общую сумму 1 млрд рублей.

«Данная программа вызвала огромный интерес у клиентов по всей России, и в Сибири тоже, — прокомментировала председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина. — Мы понимали, что спрос будет высоким, поэтому не стали дожидаться старта и начали готовиться заранее и работать с заявками клиентов уже с 11 мая, как только присоединились к программе. На сегодня нами уже одобрено 1,2 тыс. заявок на сумму 2,1 млрд рублей, а всего у нас в работе около 3,5 тыс. заявок от клиентов на общую сумму 6,3 млрд рублей».

Согласно условиям программы, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

Подробная информация о новой программе кредитования и других мерах поддержки корпоративных клиентов – на сайте банка.

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