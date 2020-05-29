16:05
ВККС одобрила возбуждение дела в отношении экс-председателя Новосибирского облсуда
15:08
Анатолий Локоть: «Мы продвигаемся к смягчению мер»
13:20
Продукты опять дорожают – Банк России подвел итоги «карантинных» месяцев в Сибири
12:51
Более 100 человек зараженных короновирусом было выявлено в Новосибирской области
12:33
Ресторанный дворик в центре Новосибирска накажут за нарушение СанПин
11:29
Совет директоров «Сибантрацита» возглавила Катерина Босов
10:45
Дети медиков смогут учиться бесплатно в новосибирском вузе
10:22
Анатолий Локоть: «Решение о продлении режима самоизоляции абсолютно обосновано»
21:13
Популярная японская автомобильная марка сворачивает производство в России и покидает рынок
18:43
Более трех тысяч юрлиц в Новосибирской области прекратили работу
17:27
В новосибирском метро запретили проезд без маски
16:26
Сотрудники скорой помощи в Кузбассе получили бесплатно ДМС
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.