«Новосибирскэнергосбыт» возглавил список самых эффективных гарантирующих поставщиков электроэнергии в России. По итогам 2019 года компания заняла первое место в рейтинге «Сбытовые компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» среди гарантирующих поставщиков 1-го уровня. 2–5-е места заняли АО «Петербургская сбытовая компания», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ООО «Иркутскэнергосбыт», АО «Татэнергосбыт» соответственно.

Рассматриваемый рейтинг является, бесспорно, одним из самых авторитетных в отрасли.

Оценку гарантирующих поставщиков осуществляет регулятор энергетической отрасли — Ассоциация «НП Совет рынка». Победа достается тому, кто эффективно работает со своими клиентами, своевременно исполняет обязательства на оптовом рынке, имеет лучшие показатели финансовой устойчивости и низкий уровень конфликтности.

Лидерство АО «Новосибирскэнергосбыт» на протяжении 8 лет подряд подтверждает, что показатели эффективности компании стабильно находятся на самом высоком уровне: общий объем выручки предприятия в 2019 году вырос более чем на 2% и составил 49,3 млрд рублей (с НДС). По объему клиентской базы также произошло увеличение: клиентов — физических лиц стало на 12% больше, а база клиентов — юридических лиц приросла более чем на 2%.

В течение всего прошлого года велась работа по созданию удобной среды для дистанционного решения вопросов клиентов. И в настоящий момент результаты проделанной работы востребованы клиентами, как никогда раньше.

Что помогает в момент востребованности клиентских услуг оперативно их предоставлять?

Голосовой помощник «Робот Светлана», внедренный в контакт-центре, может без участия оператора оперативно оказать консультацию по самым востребованным запросам. Делает это настолько виртуозно, что некоторые клиенты разговаривают с ней, как с живым человеком, не чувствуя разницы. В мессенджере WhatsApp клиенту оперативно отвечает чат-бот, а если вдруг он не сможет оказать нужной помощи, то перенаправит обращение оператору. Мобильное приложение «Платосфера» становится все удобнее для пользователей. В нем теперь можно не только оплатить услуги ЖКХ без комиссии, но и, например, передать показания счетчика, просто отсканировав их телефоном. Пользователи оценили удобство мобильного способа оплаты, и уже около 300 тысяч клиентов отдают ему предпочтение. А с марта 2020 года совершать платежи в «Платосфере» могут и юридические лица.

Еще один фокус внимания АО «Новосибирскэнергосбыт» — развитие коммерческих услуг, в первую очередь связанных с энергоснабжением. Объем выручки данного направления в 2019 году составил более 400 млн руб. И работа данного подразделения с каждым годом вносит все более существенный вклад в обеспечение энергоэффективности региона.

Следуя стратегии развития современных услуг и цифровизации бизнесс-процессов, «Новосибирскэнергосбыт» первым в Новосибирске в ноябре прошлого года открыл одну из самых быстрых заправок электромобилей в России. А в течение этого года планирует создать сеть электрозаправочных станций.

Выбранная стратегия, направленная на постоянное развитие и улучшение клиентского сервиса, полностью себя оправдала. Полученный результат был высоко оценен по всем критериям.

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