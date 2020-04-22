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«Газпром нефть» поддерживает врачей в борьбе с COVID-19
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Синоптики предсказали аномальную жару в Новосибирске
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В Новосибирске перекроют Михайловскую набережную
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Обнародован список самых богатых депутатов Заксобрания Новосибирской области в 2019 году
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Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверит ход реализации дорожных объектов с финансированием из регионального бюджета
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Минздрав Новосибирской области сообщил о заразившимся коронавирусом священнике
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В новосибирском филиале «Ростелекома» назначили директора по работе с корпоративным и государственным сегментами
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Директора кальянной в Томске суд оштрафовал на 100 тысяч рублей
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Генеральный директор компании «Отелит»
Основатель Первой Академии Маркетинга
Cовладелец объектов коммерческой недвижимости в Новосибирске
Ресторанный консультант, маркетолог
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