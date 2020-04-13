Компаниям каких отраслей разрешили работать в Новосибирской области с 13 апреля (список)

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Новый перечень ОКВЭД организаций, работа которых допускается в период самоизоляции с 13 апреля
Фото: Минпромторг Новосибирской области

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области опубликовало новый перечень ОКВЭД организаций в Новосибирской области, работа которых допускается с 13 апреля, несмотря на действующий до конца месяца режим самоизоляции.

Новый перечень ОКВЭД организаций, работа которых допускается в период самоизоляции с 13 апреля

  1. «Строительная и обрабатывающая промышленность» (ОКВЭД 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42; 43; 47.52; 68; 71);
  2. «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД 10-33);
  3. «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08.11-08.12);
  4. «Образование» (ОКВЭД 85.12-85.14, 85.21);
  5. Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1);
    Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2);
    Выращивание рассады (ОКВЭД 01.3);
    Животноводство (ОКВЭД 01.4);
    Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5);
    Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (ОКВЭД 01.6);
  6. Рыболовство пресноводное (ОКВЭД 03.12);
    Рыбоводство пресноводное (ОКВЭД 03.22);
  7. Торговля автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.1);
    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.2);
    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3);
    Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов (ОКВЭД 45.4);
  8. Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2);
    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.3);
    Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (ОКВЭД 46.61.1);
  9. Хранение и складирование зерна (ОКВЭД 52.10.3);
    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29);
  10. Деятельность почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.1);
  11. Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно (ОКВЭД 62.03.11);
    Деятельность по сопровождению компьютерных систем (ОКВЭД 62.03.13);
    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09);
  12. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД 63.11.1);
  13. Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (ОКВЭД 81.10);
    Деятельность по общей уборке зданий (ОКВЭД 81.21);
    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22);
    Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования (ОКВЭД 81.29.1);
  14. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ОКВЭД 95.11);
    Ремонт коммуникационного оборудования (ОКВЭД 95.12);
    Ремонт бытовой техники (ОКВЭД 95.22.1);
    Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (ОКВЭД 95.23);
    Ремонт одежды (ОКВЭД 95.29.11);
  15. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);
    Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02).».

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