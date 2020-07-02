Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить 20 российским городам звание «Город трудовой доблести». Среди них — Новосибирск, Омск, Томск, Иркутск, Новокузнецк.

Глава государства отметил, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время. Путин также обратил внимание, что в поддержку ряда заявок было собрано огромное количество от жителей попавших в список городов.

Напомним, что за присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести», по данным министерства региональной политики, свои голоса отдали более 500 тысяч человек. Сбор подписей проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров поблагодарил жителей области за активную поддержку инициативы присвоить Новосибирку это почетное звание. «Это наша общая победа. Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное – заслуженное звание «Город трудовой доблести», и память о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений», – прокомментировал Андрей Панферов.

С предложением присвоить Новосибирску почётное звание выступили в начале года новосибирские единороссы. Идея получила широкую поддержку горожан и жителей области: трудовых коллективов заводов и предприятий, ветеранов и общественников.

Кроме Новосибирска почётное звание получат Омск, Томск, Новокузнецк, Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Казань, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иваново, Боровичи.

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