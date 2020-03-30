«МегаФон» предоставил возможность абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности. В частности, абонент сможет зачислить на свой счет обещанный платеж на сумму до 3000 рублей, погасить который можно будет позже и без комиссии.

«Это предложение особенно актуально для тех, кто в текущих условиях вынужден соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в call-центр «МегаФона» – и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи», – прокомментировали представители оператора.

Также, все абоненты «МегаФона», вне зависимости от возраста и состояния здоровья, даже при отрицательном балансе по-прежнему могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.

Кроме того, с учетом эпидемиологической ситуации, «МегаФон» сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия». Полный список номеров опубликован на сайте компании.

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