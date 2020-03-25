В Новосибирской области единороссы предложили предоставлять бесплатное такси медикам, которые наблюдают за состоянием граждан на карантине. Губернатор Андрей Травников отметил, что финансовые возможности поддержать инициативу уже проработаны.

24 марта губернатор, секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Травников обсудил с оргкомитетом праймериз дополнительные меры поддержки медработников в период эпидемии коронавируса.

На домашнем карантине в Новосибирской области находятся около 1700 человек. Их ежедневно навещают 50 врачей. Андрей Травников подчеркнул, что уже проработана возможность финансирования служебных такси для таких визитов.

«Я поддержал эту инициативу. Совместно с однопартийцами и нашими партнерами мы нашли финансы и возможности оплатить работу такого служебного такси. И эта инициатива уже вызвала положительный отклик у медиков. Поэтому мы продолжим организацию работы такси – это пойдет на пользу в общей борьбе по предотвращению заболевания на территории нашей области», – подчеркнул Андрей Травников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.