ВАЛЕРИЙ ГАПОНОВ, директор филиала Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) в Новосибирске, рассказал «Континенту Сибирь» об особенностях бизнеса ВБРР в регионе, банковских продуктах для корпоративного бизнеса и предложениях для частных клиентов, а также поделился планами развития подразделения.

— Валерий Николаевич, на ваш взгляд, какое событие прошедшего года наиболее значительно повлияло на развитие банковской отрасли?

— В банковской сфере в последнее время произошло несколько важных событий, в частности, несколько раз подряд снижалась ключевая ставка. Отсюда мы видим рост интереса к рефинансированию кредитов, полученных ранее, и более гибкий подход к каждой сделке.

У ВБРР есть широкий набор инструментов, вплоть до бланкового, беззалогового кредитования — конечно, такие предложения доступны только успешным предприятиям, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке. Поэтому мы ставим перед собой задачу развивать отношения с такими предприятиями с помощью различных финансовых инструментов: лизинг, факторинг, инвестиционное кредитование и многих других.

— Насколько бизнес заинтересован в продуктах и услугах ВБРР в нашем регионе?

— С ВБРР связан определенный стереотип, многие думают, что банк обслуживает только крупный бизнес либо только предприятия энергетики. Это не так, у нас разные варианты продуктов для корпоративных клиентов и интересные конкурентоспособные предложения для любого бизнеса.

Я вижу, что в Сибири действительно востребованы такие продукты, как проектное финансирование, инвестиционное кредитование, реализация инфраструктурных проектов, в том числе в контрактной логике, в логике концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.

Мы готовы и можем участвовать в финансировании социальных, спортивных, культурных объектов в рамках нацпроектов, которые реализуются федеральным либо региональным бюджетом. Помимо Новосибирска, у ВБРР есть офисы в Томске, Барнауле, Стрежевом, и у каждого из них своя специфика и свои задачи. В Стрежевом огромная инфраструктура нефтяников, большой пул контрагентов. Это накладывает ответственность по поддержке высокого качества сервиса, бесперебойного обеспечения платежей и взаиморасчетов, а также обслуживанию физических лиц на зарплатных проектах. А держатели зарплатных карт действительно взыскательны в плане качества банковского сервиса, ожидают и требуют многого от розничных продуктов.Или такой интересный продукт, как финансирование под арендный поток бизнес-центра, в рамках которого мы можем предоставить денежные средства на длительный срок под различные цели. Продукт может быть интересен предпринимателям, владельцам бизнес-центров, которые постоянно в поиске развития. На эти деньги они могут начать постройку нового объекта или открыть какой-то иной вид деятельности.

— Программы ипотечного кредитования развиваете?

— Мы плотно сотрудничаем с риелторскими компаниями Новосибирска, Томска и Барнаула. Очень важную роль в ипотечном портфеле сегодня играет рефинансирование имеющихся кредитов в сторонних банках, куда можно включить, в том числе потребительский кредит по ипотечной ставке. У нас есть клиенты, платежи которых уменьшились почти вдвое, после того как мы рефинансировали их кредиты по ипотечной ставке.

Также ВБРР предоставляет кредиты физическим лицам на приобретение готовой или строящейся недвижимости на привлекательных условиях. Банк активно реализует государственную программу для семей с детьми «Семейная ипотека». Для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй ребенок или последующие дети, предусмотрены очень выгодные ставки по данной программе.

— Какие отрасли бизнеса для вас наиболее интересны?

— Практически все: легкая и пищевая промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых, жилищное строительство. Последнее мы планируем активно развивать — уже сейчас ВБРР в Новосибирске рассматривает несколько проектов c открытием эскроу-счетов.

Мы поддерживаем производителя, реальный сектор, который платит налоги, пополняет бюджет, развивает экономику области и города. Участвуем в финансировании программ местных администраций по покрытию дефицитов их бюджетов. Ведем проекты на рынке капиталов — мы можем работать с облигационными займами, которые выпускаются регионами с целью привлечения средств, поиска инвесторов под значимые проекты.

— География деятельности Новосибирского филиала обширна. Развиваются ли в связи с этим дистанционные каналы работы?

— Дистанционные каналы, наверное, одно из главных преимуществ банка. Для частных клиентов у нас удобный и информативный сайт, новое мобильное приложение с необходимым функционалом и интуитивно понятным современным интерфейсом. Клиенты в режиме реального времени могут получать со своего мобильного устройства доступ к актуальной информации по всем продуктам ВБРР, открывать карты, счета, вклады, совершать платежи и переводы без посещения офисов банка и многое другое.

Корпоративные клиенты также подают заявки дистанционно, оригиналы документов, включая карты с образцами подписей, можно направить экспресс-доставкой, договоры оформляются онлайн. И таких клиентов в портфеле Новосибирского филиала достаточно много. Дистанционная работа помогает банку не только расширить клиентский пул, есть еще конкурсы, в которых банк активно участвует, в том числе в тех регионах, где нашего физического присутствия нет.

— Какие планы стоят перед Новосибирским филиалом ВБРР в этом году?

— Новосибирский филиал ВБРР отвечает за развитие бизнеса банка не только в нашем регионе, но и во всей восточной части России, где сосредоточено много крупных предприятий — наших существующих и потенциальных клиентов. Большая география предполагает серьезные проекты. И хотя задачи предыдущего года работы мы выполнили и вышли на заданные показатели с опережением как по розничному, так и по корпоративному направлению, все же амбиции были гораздо выше планов.

ВБРР уникален по динамике своего развития — банк сумел за последние годы вырасти в несколько раз. Новосибирский филиал стремится развиваться такими же темпами. На ближайший год мы ставим перед собой задачу увеличить основные показатели не менее чем в два раза — как розничное направление, так и корпоративное. Благодаря диверсификации кредитного портфеля филиала считаю эту задачу вполне выполнимой.

Наша цель — сделать новосибирское подразделение ВБРР одним из лучших в нашей филиальной сети. Или, возможно, самым лучшим, используя потенциал Сибири и Дальнего Востока.

На правах рекламы. Банк «ВБРР» (АО).

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