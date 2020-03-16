Иван Ургант стал официальным лицом Альфа-Банка и будет принимать участие в рекламных и маркетинговых кампаниях банка. Первые рекламные кампании стартуют в середине апреля.

«Мы заключили не просто рекламный контракт, мы подписали с Иваном партнерское соглашение, — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. — Оно предполагает не бездумную, техническую съемку в рекламе, а умное партнерство. Например, Иван будет полноценным участником креативного процесса разработки идей для каждого ролика или маркетингового материала. Мы будем делать открытые дискуссии с Иваном для наших клиентов и тестировать новые форматы для продвижения бренда. В прошлом году мы сотрудничали с Владимиром Познером, и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту. Альфа-Банк — это банк для умных и свободных людей. Иван именно такой человек».

«Альфа-Банк мне хорошо знаком, — поделился своим мнением Иван Ургант. — Мне нравится его история технологичного, современного и надежного банка и формат умного партнерства, который был мне предложен. Всегда приятно, что кто-то считает тебя умным и современным, кроме тебя самого. Уверен, что вместе с Альфа-Банком нас ждет сильная яркая игра в высшей банковской лиге. Давайте назовем ее «Серия «А».

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