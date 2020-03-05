Бывший вице-мэр Новосибирска может войти в Совет директоров «Экрана»

На предстоящем годовом общем собрании акционеров завода «Экран» будет выбран состав Совета директоров предприятия. В числе кандидатов значатся бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин и экс-гендиректор Промышленно-логистического парка Ирина Бокова.

Решение Совета директоров АО «Экран» опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Как следует из документа, к предстоящим выборам в совет представлено два списка кандидатур. Первый, от «Инвест Плюс» (компания, учрежденная РАТМ Холдингом – «КС») – практически полностью включает действующий сейчас состав совета. Второй список, представленный ООО «Сибтопэнерго» (компания, учрежденная РАТМ Холдингом – «КС»), включает 8 других кандидатов. В их числе – бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин и экс-гендиректор Промышленно-логистического парка Ирина Бокова.

Напомним, летом прошлого года покинувший мэрию Сафиуллин выдвигался на пост градоначальника от партии «Родина». Ирина Бокова работала в региональном минстрое, а в 2016 году возглавила один из крупнейших инвестиционных проектов Новосибирской области — Промышленно-логистический парк (ПЛП). С поста гендиректора ПЛП она ушла в сентябре 2018 года. Дата проведения общего собрания акционеров «Экрана» не сообщается.

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