Новый вице-спикер горсовета отказался «быть единой командой» с мэрией Омска

Депутат от КПРФ Михаил Федотов проиграл на выборах заместителя Омского городского совета бизнесмену и единороссу Виталию Путинцеву.

Как сообщили в пресс-службе омского горсовета, в ходе тайного голосования Виталия Путинцева поддержали 24 депутата, за кандидатуру коммуниста проголосовали лишь 7 народных избранников. Еще трое депутатов проголосовали против объявленных кандидатур. Виталий Путинцев трижды избирался в горсовет, руководил комитетом по вопросам ЖКХ и транспорта. В Омске он известен, как крупный бизнесмен, ранее практически полностью контролировавший местный рынок сбора и утилизации отходов через компанию «Чистый город». После прихода в Омск регионального оператора Виталий Путинцев фактически оставил бизнес, выйдя из соучредителей компаний, связанных со сбором ТБО.

По итогам своего назначения новый вице-спикер горсовета предупредил коллег, что разделяет консервативные взгляды и не собирается «устраивать революцию». «Обещаю не раскачивать лодку нашего горсовета», — сказал Виталий Путинцев. Он также добавил, что не собирается создавать «единую команду с мэрией Омска». «Цели у нас одни и те же, но методы разные. Если будем единой командой — это будет коррупцией», — заявил вице-спикер.

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