В Новосибирской области «Единая Россия» собирается снимать с праймериз кандидатов, которых жестко критикует население.

3 марта в новосибирском отделении «Единой России» прошло первое заседание оргкомитета праймериз перед региональными выборами 2020. Единороссы утвердили календарный план мероприятий и перечень документов для участников предварительного голосования.

Праймериз – обязательная процедура, по результатам которой ЕР формирует список будущих кандидатов. Организационный комитет предварительного голосования в Новосибирской области возглавил секретарь регионального отделения ЕР, губернатор Андрей Травников. По его словам, праймериз должны быть максимально открытыми и прозрачными. «Главное – не допустить до процедуры недостойных кандидатов. Для этого нужно прислушиваться к мнениям всех жителей. На стадии праймериз, если мы будем слышать жёсткую критику от населения, то будет принимать решения ещё до запуска самих выборов. Ставлю задачу местным отделениям – пусть собирают такие сигналы, будем отрабатывать», – подчеркнул Андрей Травников.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев, комментируя первое заседание оргкомитета, напомнил, что уважение к людям и эффективное управление – основная установка послания президента РФ Федеральному собранию. «Речь идет о взаимодействии представителей власти и населения. Мы должны привлекать людей к решению вопросов местного самоуправления, распределению бюджетов, чтобы они чувствовали себя полноправными гражданами государства, гордились тем, что живут в России», – отметил парламентарий.

В сентябре 2020 года в Новосибирской области пройдут выборы в Совет депутатов Новосибирска, Законодательное собрание Новосибирской области. Еще 787 человек будут избраны в Советы депутатов муниципальных районов и 4191 – в Советы депутатов городских и сельских поселений.

Праймериз «Единой России» в Новосибирской области пройдут по открытой модели: голосовать смогут все желающие на специальных участках и через «Госуслуги». Кандидатами могут стать члены «Единой России», сторонники партии и беспартийные.

Желающие выдвинуться на праймериз могут подавать заявки до 5 мая. Предварительное голосование пройдет 31 мая.

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