МТС обеспечила SIM-картами мобильные кардиографы врачей службы скорой медицинской помощи для дистанционной передачи электрокардиограмм из любой точки Алтайского края профильному специалисту для расшифровки и дистанционного консультирования.

Сегодня в Алтайском крае в рамках проекта закуплено и передано бригадам скорой помощи 250 электрокардиографов, передающих с помощью «интернета вещей» в режиме онлайн ЭКГ в кардиодиспансер. Теперь при выездах к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врач скорой медицинской помощи имеет возможность сделать кардиограмму непосредственно на месте вызова, вне больничного учреждения. Далее с помощью технологии IoT данные о состоянии пациента поступают по каналам защищенной передачи данных (APN) на расшифровку в кардиологический диспансер, специалисты которого в течение нескольких минут могут поставить диагноз и решить, куда нужно отвезти пациента.

«Это уже не первый наш опыт сотрудничества со Станцией скорой медицинской помощи Алтайского края. Ранее мы оборудовали телематическими SIM-картами планшеты врачей выездных бригад для связи с диспетчерами медслужбы и получения онлайн карт вызовов и отчетности по ним, – прокомментировал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Проект с мобильными кардиографами наглядно демонстрирует, как современные технологии связи помогают оперативно передать данные и своевременно поставить развернутый диагноз, то есть направлены на охрану здоровья и спасение жизни человека»

Проект дистанционной передачи ЭКГ реализуется в крае в рамках национального проекта «Здравоохранение», одним из важнейших направлений которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Применение технологии IoT повышает доступность ЭКГ, а мгновенная диагностика позволяет оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые находятся на значительном удалении от больниц. Мобильный кардиограф позволит врачам снять кардиограмму и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.

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