В результате ложных писем о минировании 26 февраля были эвакуированы ученики и преподаватели 15 школ Новосибирска. Сегодня стало известно, что тревога была ложной и источники сообщений находятся за рубежом. Об этом в ходе «часа прессы» сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Утром 26 февраля в 15-ти новосибирских школах Ленинского, Калининского и Заельцовского районах была проведена эвакуация учеников и преподавателей – всего более 12 тысяч человек. Причиной стали письма о минировании зданий. Позже в тот же день проверки Антитеррористической комиссии Новосибирской области не подтвердили минирование. 27 февраля на «часе прессы» в мэрии города Анатолий Локоть высказал свое отношение к ситуации.

«Я причисляю такие деяния к разряду терроризма, без кавычек. Не первый раз, к сожалению, это у нас происходит. Поэтому всё было отработано слаженно. То есть мы в очередной раз потренировались. Но и к разряду рядовых это событие я не могу отнести. И пусть это и не большая проблема для нас, но такие сообщения сказываются на моральном климате, вносят нервозность в работу наших структур», — отметил мэр.

Глава города уточнил, что уже известны источники анонимных сообщений – все они находятся за рубежом. Напомним, что помимо школ Новосибирска ложные сообщения о минировании получили школы Хабаровска, Красноярска, Читы, Улан-Удэ и Комсомольска-на-Амуре.

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