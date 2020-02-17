Оборот общественного питания за 2019 год в Новосибирской области составил 5,5 млрд руб. (+ 115,6 % к уровню 2018 г.). Прирост сети общепита за прошлый год 198 точек или 9 % к 2018 г. Сейчас в Новосибирске работают 2 407 предприятий на 119,8 тыс. посадочных мест. Как оставаться актуальными и эффективными на столь конкурентном рынке?

20 февраля на встрече в бизнес-гостиной «HoReCa: тренды, автоматизация, команда» в Высшей школе бизнеса НГУЭУ об этом расскажут эксперты отрасли.

В 17.40-17.50 состоится открытие бизнес-гостиной, приветствие начальника управления дополнительного образования НГУЭУ Эдуарда Коложвари и зав. кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Ларисы Нюренбергер.

Модератором выступит Инна Варбанец, консультант по сервису и эффективному управлению ресторанами, тренер, экс-директор Food and beverage Marriott Новосибирск

В 17.50 – 18.10 намечено выступление Анны Сидевич, соучредителя и директора компании «Кейтеринг Анны Сидевич», вице-президента по кейтерингу «Сибирской Федерации рестораторов и отельеров» (СФРиО). Тема ее выступления заявлена так: «Почему я езжу обучаться в Америку, или машина времени в действии».

Ресторанный консультант и маркетолог Андрей Ушаков расскажет о тенденциях ресторанного рынка: продуктах, концепциях, форматах.

С 18.30 до 18.50 запланировано выступление на тему «Новеллы автоматизации в HoReCa». Об этом расскажет Сергей Биденный, специалист по развитию регионов, автоматизации и консалтингу на базе iiko.

Елена Ватутина, директор по персоналу Novosibirsk Marriott Hotel, расскажет с 18:50 до 19:10 о том, как построить команду, вырастить и удержать профессионала.

Наконец, с 19:10 до 19:30 пройдет нетворкинг-сессия, которую проведет руководитель центра делового обучения «Мастер-Класс», бизнес-консультант и тренер Дмитрий Москвин.

С 19:30 до 20:00 состоится общение «без галстуков» за кофе-брейком.

По данным организаторов мероприятие будет интересно собственникам, управляющим, HR-специалистам, маркетологам, шеф-поварам и другим специалистам, работающим в гостинично-ресторанной индустрии.

Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте.

г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, 5 корпус, ауд. 5- 316, Бизнес-инкубатор НГУЭУ

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.