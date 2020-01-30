Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА России») поощрило акционерное общество «Региональные электрические сети» знаком отличия «За успехи в развитии социально-трудовых отношений».

Эта награда является подтверждением того, что АО «РЭС» проводит политику социально ответственного бизнеса на территории своего присутствия, основной целью которой является всемерная поддержка работников, создание благоприятных условий для их труда и развития профессиональных компетенций. За последние годы предприятием получено около двух десятков различных дипломов, благодарностей и наград за успешное решение социальных задач.

Одними из наиболее приоритетных направлений социального развития в АО «РЭС» являются: совершенствование социально-производственной структуры коллектива; повышение квалификации и уровня образования кадров; улучшение условий и охраны труда, укрепление здоровья работников; улучшение социально-культурных условий деятельности.

Ежегодно со стороны работодателя реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня работников. Среди них проведение различных обучающих программ, участие специалистов компании в семинарах, конференциях и выставках, которые не только способствуют расширению профессионального кругозора и повышению уровня технических знаний сотрудников АО «РЭС», но и позволяют быть в курсе самых передовых технологий и новаторских решений. Кроме того, отдельное внимание на предприятии уделяется привлечению молодых квалифицированных специалистов, а также популяризации профессии работника ТЭК среди молодежи. В рамках этого направления регулярно организуется участие сотрудников в молодежных форумах регионального и федерального масштаба, а также ведется профориентационная работа со студенческим сообществом профильных образовательных учреждений Новосибирской области, в том числе в виде экскурсий на объекты предприятия, встреч со студентами по вопросам трудоустройства и привлечения студенческих отрядов.

Ещё один важный аспект социально-трудовых отношений – забота о здоровье сотрудников. Популяризация физической культуры и спорта является одним из значимых направлений работы с персоналом АО «РЭС». В структурных подразделениях компании созданы спортивные залы, волейбольные площадки, установлены столы для игры в настольный теннис, работникам оплачиваются посещения бассейнов, занятия различными видами спорта и т.д. Кроме того, на предприятии действуют программы добровольного медицинского страхования работников, включающие вакцинацию от клещевого энцефалита, компенсацию стоимости лечения, операций, реабилитационно-восстановительного лечения работников и их детей, а также проводится активная работа по прохождению диспансеризации работниками, в том числе предпенсионного возраста.

Не обделены заботой предприятия и дети работников. Ежегодно для них организуется предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь с частичной или полной оплатой со стороны работодателя.

Значительная часть спортивных, культурно-массовых и оздоровительных мероприятий для сотрудников компании проводится при неизменной поддержке Первичной профсоюзной организации АО «РЭС», членами которой являются порядка 99% работников предприятия.

Отдельно стоит отметить, что предприятие принимает активное участие в определении подходов к формированию социально-трудовых отношений в организациях электроэнергетики, тем самым способствуя повышению доходов и качества жизни работников. В частности, представители АО «РЭС» не только разработали предложения по корректировке методики учета в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, но и были включены в состав рабочей группы по подготовке проекта Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике.

Помимо реализации политики социально ответственного бизнеса внутри предприятия, АО «РЭС» активно транслирует эти принципы и во внешней среде. Компания ведет разностороннюю благотворительную деятельность, поддерживая ветеранов предприятия, спортсменов и воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Также предприятие активно участвует в экологических акциях, реализует программу целевых мероприятий по предупреждению детского электротравматизма среди учащихся школ города и области, а также способствует вовлечению работников в ключевые общественные мероприятия, приуроченные к значимым событиям или памятным датам.

В целом, организация и всесторонняя поддержка АО «РЭС» социальных, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий для сотрудников компании, способствует не только развитию профессиональных компетенций и повышению мотивации к трудовой деятельности, но и сплочению коллектива, формированию чувства причастности работников к общему делу и, в конечном итоге, укреплению корпоративного духа.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт

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