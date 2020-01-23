Компания МТС презентовала новый сервис Containerum Managed Kubernetes, созданный облегчить жизнь бизнесменам.

Его основной задачей является вдвое сократить время и деньги предпринимателей из ритейла, промышленности и финансов при запуске новых IT-решений, увеличивая тем самым конкурентоспособность российского бизнеса на рынке. Новый сервис форсирует создание, развёртывание и управление IT-решениями в облаке[1], компании смогут быстрее разрабатывать и внедрять бизнес-приложения и цифровые клиентские сервисы.

Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. Может возникать «конфликт» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход позволит снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис Containerum Managed Kubernetes, в свою очередь, предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде.

Сервис автоматизирует контроль и руководство IT-инфраструктуры, где находятся приложения клиентов. Повышается надёжность работы приложений клиентов благодаря перераспределению входящего клиентского трафика и автоматического масштабирования. Также сервис создаёт резервные копии кластеров для обеспечения бесперебойной работы IТ-решений.

Крупный бизнес из финансового сектора сможет ускорить запуск клиентских сервисов, чат-ботов, голосовых помощников и сервисов онлайн-банкинга. У онлайн-ритейла появится возможность быстро масштабировать ресурсы своих сайтов в соответствии с входящим трафиком. Технологические и финансово-технические компании буду в состоянии оперативнее обновлять свои решения, минимизируя время их простоя.

Сервис предоставляется бесплатно, компании платят ежемесячно только за потребляемый объем облачных ресурсов. Существует две версии сервиса – базовая и продвинутая. Используя продвинутую версию, клиенты получают проактивный мониторинг IТ-ресурсов со стороны провайдера, техподдержку на всех этапах, высокую доступность практически на уровне 100 % и прямую связь с архитекторами сервиса. Базовая версия предназначается в первую очередь для создания и испытаний IТ-решений, продвинутая – для бизнес-запуска и использования критически значимых приложений.

Сервис по управлению кластерами kubernetes обеспечивают оптимальную среду для запуска, администрирования и мониторинга ИТ-решений, запускаемых в облаке. Гораздо более быстрая разработка и внедрение приложений достигаются за счет технологии контейнеризации и отсутствия конфликта между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте, контейнере, всех необходимых компонентов в виде приложений, библиотек данных, файлов настройки позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решения к новому окружению в среде использования (продакшн).

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