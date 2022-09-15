Новосибирцы в два раза увеличили мобильную активность на восточном направлении

Новосибирцы в два раза больше стали ездить на восток по федеральным трассам — к таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевых автомагистралей Р-255, Р-297 и А-370.

Больше всего автопутешественников из Новосибирска в сети было зафиксировано на федеральной дороге «Амур» (А-297). Передача данных на этом направлении за последний год увеличилась в 3,5 раза. Это объясняется тем, что трасса пролегает через крупнейшие торговые города — Хабаровск и Благовещенск, из этих регионов налажен оптовый и розничный товарооборот в Сибирь. Во время поездок, а также длительных остановок большегрузов мобильный интернет обеспечивает навигационную точность устройств, работу онлайн-сервисов и приложений.

Второй по популярности стала федеральная трасса «Сибирь» (Р-255), где в этом году абоненты с сим-картами «МегаФона» также нарастили онлайн-трафик. Это важная транспортная артерия по пути на отдых в Хакасию и на озеро Байкал, также трасса связывает дороги до Алтая и Горной Шории. В летний период автомагистраль становится самой востребованной для передвижения. По данным «МегаФона», в высокий сезон количество путешественников из Новосибирска увеличивается здесь на 42%, а мобильный трафик и голосовая связь — в среднем на 20% по сравнению с весенними месяцами.

По данным «МегаФона», в этом году новосибирцы вошли в топ-3 сибирских регионов по интернет-активности в дороге. Автомобилисты из сибирской столицы скачали 9% трафика от всего объема данных на федеральных трассах Сибири и Дальнего Востока. Лидируют красноярцы — 53%, а на втором месте расположились кузбассовцы — 38%.

Наличие стабильной связи и мобильного интернета является важным условием комфортной и безопасной поездки. В начале лета инженеры «МегаФона» подготовили инфраструктуру базовых станций к повышенным нагрузкам на сеть вдоль федеральных трасс, а также расширили процент покрытия 4G. Особое внимание было уделено направлению Р-255, ключевому для сибиряков. На участках автодороги в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае было модернизировано более 40 базовых станций, чтобы путешественники могли пользоваться необходимыми в дороге цифровыми сервисами: навигаторами, онлайн-музыкой и подкастами, аудиокнигами и другими полезными приложениями.