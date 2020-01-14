Депутаты Государственной думы РФ выступили с инициативой об освобождении малоимущих россиян от уплаты подоходного налога.

По информации РИА Новости 13 января, депутаты Госдумы РФ от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение многих россиян от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, чей доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Напомним, с 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в России в размере 12 130 рублей.

Авторами проекта нового закона стали: глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев прокомментировал инициативу однопартийцев.

«Новый законопроект предлагает облегчить жизнь наименее обеспеченных граждан, имеющих доход меньше двух МРОТ, то есть около 24 тыс. рублей. В случае освобождения от НДФЛ каждый из них ежемесячно может сэкономить около 3 тыс. рублей, что весьма ощутимо для малоимущих россиян, — подчеркнул Дмитрий Савельев. — Сегодня в стране 18,6 млн человек, то есть почти 12,7% населения, имеют доходы ниже прожиточного минимума».

Дмитрий Савельев заметил, что подобный подход к налогообложению характерен для многих стран. Например, в Германии НДФЛ не взимается с налогоплательщиков, годовой доход которых составляет менее €8820 (то есть в перерасчёте на рубли — около 50 тыс. рублей в месяц). Кроме того, по мнению депутата, освобождение малоимущих от подоходного налога подтолкнёт государство к введению более справедливой шкалы налогообложения, переложив обязанность по наполнению бюджета на наиболее обеспеченные слои населения.

В настоящее время законопроект об отмене НДФЛ для наименее обеспеченных россиян направлен премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства на инициативу.

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