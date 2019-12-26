Компания «Газпром» поставляет в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 10,5 млн кубометров газа. Газопровод был введен в эксплуатацию 2 декабря.

Напомним, что 2 декабря в режиме телемоста президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай.

«Главным достижением 2019 года стало завершение первого этапа проекта «Сила Сибири». 2 декабря старт трубопроводным поставкам российского газа в Китай дали Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Это большая задача, которая успешно решена благодаря усилиям всего нашего коллектива. Сегодня мы ежесуточно поставляем нашим коллегам 10,5 млн кубометров газа, в 2020 год запланировали подать 5 млрд кубометров, далее Газпром будет поэтапно увеличивать объемы транспортировки», — сказал журналистам в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов.

Газопровод «Сила Сибири» проходит по территории Иркутской, Амурской областей и Республики Саха (Якутии). Его протяженность составляет около 3 тысяч км.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.