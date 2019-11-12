Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно откроют газопровод «Сила Сибири»

Анна Сугатова
 
Фото: ysia.ru

Главы России и Китая в декабре 2019 года запустят работу газопровода «Сила Сибири». Церемония будет проходить в режиме телемоста.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Газопровод «Сила Сибири», протяженностью 3000 км, пройдет по территории Иркутской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутии) и Хабаровского края.

«В декабре в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», – сказал Юрий Ушаков. Кроме того, он также отметил успешное сотрудничество РФ и Китая и по другим проектам в сфере энергетики.

По газопроводу «Сила Сибири» газ будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

 

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