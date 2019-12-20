Около 112 млн рублей будет дополнительно направлено на создание новых мест в сельских школах и поселках городского типа Новосибирской области.

Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, речь идет о предоставлении из федерального бюджета субсидий в период 2020-2022 годов.

«В частности, на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС в 2020 году будет направлено почти 26 млн рублей, более 20 млн рублей из которых – средства федерального бюджета. На создание новых мест в сельских школах и поселках городского типа в 2022 году будет направлено почти 112 млн рублей, 107,5 из которых – средства федерального бюджета», — сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующий проект соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий был одобрен на заседании правительства региона 20 декабря. Кроме того, было одобрено перераспределение субсидии на работы по строительству школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска. В 2019 году на эти цели будет дополнительно направлено почти 170 млн рублей, 132,5 из которых – средства федерального бюджета.

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