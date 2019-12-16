В рамках нацпроекта «Образование» в 42 школах районов Новосибирской области в 2020 году создадут школьные технопарки.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, на одну школу грант составляет около 2 млн рублей. «В следующем году будут созданы 42 центра на территории региона в различных муниципалитетах, на эти цели направили почти 120 млн», — сказал Сергей Федорчук.

На площадках будет установлено новое оборудование – 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, ноутбуки-трансформеры, интерактивные доски, наборы для робототехники, тренажеры для уроков, инструменты для ручной работы, – благодаря которому школы смогут участвовать в соревновательной деятельности World Skills и олимпиаде НТИ, а также заниматься техническим творчеством.

Нацпроект «Образование» охватывает период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.

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