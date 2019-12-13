«Континент Сибирь» встретился с директором филиала ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске РЕГИНОЙ ДЗИКАВИЧЮТЕ, чтобы обсудить итоги года. Тем много — в уходящем 2019 году компания получила листинг на Nasdaq, запустила новые уникальные для рынка продукты и продолжила развивать отечественную финансовую инфраструктуру.

— Регина, недавно Freedom Holding Corp, головная структура для ООО ИК «Фридом Финанс», стал первым брокером из Евразийского экономического пространства, вышедшим на биржу Nasdaq — что поспособствовало этому событию, какие последствия это повлекло и повлечет в дальнейшем?

— Прохождение листинга на Nasdaq стало важным событием для российской финансовой отрасли. А для компании — настоящей победой. Подготовка к нему шла несколько лет: мы привели под одни стандарты бухгалтерию и финансовые процессы, корпоративные механизмы для всех семи стран присутствия холдинга. Чтобы выйти на эту площадку, нужно пройти множество проверок международного уровня, все эмитенты Nasdaq находятся под строгим надзором SEC, это Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

— Какие цели преследовал листинг, что он дает компании и клиентам?

— В первую очередь это верный знак качества и стабильности для наших клиентов. Ведь мы прошли те же проверки, что Apple и Microsoft, и получили такое же признание прозрачности и высоких стандартов нашего бизнеса со стороны контролирующих органов. Кроме того, к акциям на Nasdaq имеют доступ почти все инвесторы мира. Это открывает новый канал для привлечения финансирования и для распространения наших ценных бумаг среди большего круга инвесторов. Кстати, российским инвесторам акции FRHC доступны на Санк-Петербургской бирже, которая запустила торги ими практически сразу после Nasdaq.

— Если говорить об отечественном рынке, то каких успехов удалось достичь здесь?

— Безусловно, листинг на Nasdaq — не единственное, чем мы можем гордиться в уходящем году. Мы продолжили работу по развитию инфраструктуры российского фондового рынка. Так, совместно с Санкт-Петербургской биржей мы запустили новый биржевой индекс «Фридом — Лидеры технологий», который впоследствии стал бенчмарком для одноименного БПИФ (торгуется на Московской бирже). Это очень интересный опыт и первый случай, когда продукт создан на стыке двух главных отечественных биржевых площадок. В наш фонд вошли компании технологического сектора: Apple, Google и Microsoft, и при этом один пай БПИФ «Фридом — Лидеры технологий» можно купить примерно за 1000 рублей, когда акция того же Google стоит не менее 1000 долларов. Получается, что одним «кликом» вы покупаете уже собранный диверсифицированный портфель, для которого вам не требуется иметь большой стартовый капитал. Также по нашей инициативе на Санкт-Петербургской бирже стали торговаться акции Levi’s, Zoom, Shockwave Medical, DocuSign, Tenable, SolarWinds и Zuora.

Замечу, что у нас продолжала расти клиентская база. По итогам ноября 2019-го на Московской бирже было зафиксировано более 41 тысячи клиентов, это 9-е место в рейтинге ведущих операторов МОЕХ. Мы также занимаем 11-ю позицию по числу активных клиентов и входим в двадцадку брокеров по объемам клиентских операций на площадке.

— Откуда больше новых клиентов к вам приходит — от других брокерских компаний или это те, для кого Freedom Finance — первый опыт в инвестировании?

— Вы знаете, тут надо понимать разницу между нашими сегментами бизнеса. Так, мы привлекаем немало новичков посредством нашего онлайн-магазина акций Freedom24: сюда люди приходят, чтобы попробовать себя в инвестициях, потому что у платформы максимально понятный интерфейс, с которым легко работать.

В наши офлайновые офисы тоже приходят те, кто раньше не имел опыта работы на фондовом рынке, однако довольно большой сегмент наших клиентов — это уже опытные инвесторы, которые переходят к нам, потому что здесь они получают качественно иной клиентский сервис и другую, более привлекательную, продуктовую линейку. Опыт показывает, что современный высокотехнологичный мир позволяет организовать доступ к торгам быстро и просто, но это далеко не все, что требуется клиентам. Инвесторы также хотят получать знания, экспертизу, инвестиционные идеи — и это то, чем мы традиционно сильны.

— Вы также развиваете направление корпоративных финансов — организации выпуска ценных бумаг для российских предприятий. Насколько востребовано оно сегодня?

— Приведу немного цифр. По итогам II квартала 2019 года общий объем рынка рублевых облигаций вырос на 8% по сравнению с началом года и составил около 21 трлн руб. Эта тенденция продолжает зафиксированный в конце 2018 года тренд на рост числа и объема размещений. По данным Московской биржи, объем размещений облигаций за 2018 год вырос на 28,7% по отношению к 2017 году и достиг 19,6 трлн рублей. При этом объем корпоративных облигаций — или ценных бумаг, выпущенных предприятиями — в обращении составил около 12 трлн руб., что на 5% выше показателей начала года. О чем говорят эти цифры? Российский бизнес постепенно приходит к осознанию: финансирование для развития можно найти не только в банке. И здесь, конечно, появляется интерес к нам как организаторам и андеррайтерам размещений с большим опытом и своей обширной базой инвесторов. Мы реализуем весь процесс под ключ — от предварительных аудитов до пострыночной поддержки.

— Каких результатов удалось достичь в 2019 году? Какие сибирские компании вы размещаете?

— В уходящем году мы организовали семь размещений для компаний из самых разных сегментов. Общий объем привлеченных инвестиций превышает 1,5 млрд рублей. Среди наших эмитентов — Гемабанк (ММЦБ), Агрофирма «Рубеж», СЭЗ им. Серго Орджоникидзе и др. Кстати, сибирские предприятия тоже почувствовали ветер перемен. Как раз сегодня (13.12) проходит размещение АО «Труд», одного из крупнейших дорожно-строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока. ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером размещения.

Уверена, в следующем году мы увидим немало интересных выпусков, и конечно, продолжим работу на этом перспективном направлении.

— До Нового года остаются считанные недели — чего от них ожидать? Что пожелаете инвесторам?

— Декабрь — один из самых интересных и динамичных месяцев в году, если смотреть на статистику. Сейчас мы видим немало инвестиционных возможностей, и если вы давно задумывались о том, чтобы начать инвестировать, пора пробовать, считайте это вкладом в свое благополучие в 2020 году. Не бойтесь новых историй, таких как рекордсмен этого года компания Beyond Meat, которая производит искусственное мясо (к окончанию локапа стоимость акций выросла на 600% по сравнению с ценой размещения). Помните: по-настоящему рискует только тот, кто стремится ни в чем не рисковать. Отличного вам Нового года и успешных инвестиций в 2020-м!

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