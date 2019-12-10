Правительство Омской области в рамках нацпроекта снизило ставку по микрозаймам для предприятий, реализующих проекты в приоритетных для региона направлениях.

Омский фонд микрофинансирования будет предоставлять кредиты по сниженной с 7,5% до 6,5% ставке. Бизнес-инкубатор в регионе действует уже несколько лет. В настоящий момент ведется активная работа по созданию технопарков и особой экономической зоны

«Для стимулирования предпринимательской активности главой региона Александром Бурковым принято решение о снижении процентной ставки по микрозаймам для предприятий, реализующих проекты в приоритетных направлениях. В их числе женское предпринимательство, экспортная деятельность, социально ориентированный бизнес, проекты в сферах туризма, экологии и спорта, а также проекты, реализуемые на территории особых экономических зон, территориях опережающего развития, технопарков и бизнес-инкубатора», — сказали в пресс-службе министерства экономики региона.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024 году до 25 млн, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП — до 10% от общего объема.

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