Объем отремонтированных дорог в Новосибирской области в рамках нацпроекта БКАД в этом году составила почти 2 млн кв. метров.

По итогам 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в регионе отремонтировано 204,5 км автодорог, общий объем отремонтированного дорожного покрытия составилоколо 2 млн кв. м. Финансирование по нацпроекту составило 6,1 млн рублей из бюджетов трех уровней, сообщает пресс-служба.

«Самое главное отличие нацпроекта в том, что мы вышли за рамки Новосибирской агломерации и выполняем Указы Президента России в плане приведения в нормативное состояние региональной сети дорог, в том числе в сельских районах. До 2024 года поставлена задача – привести в соответствие 46% региональной сети дорог, для этого нам надо отремонтировать 1187 км. Задача помимо нацпроекта – поддерживать в нормативном состоянии остальную дорожную сеть, обеспечивать безопасный и беспрепятственный проезд. Поэтому в рамках дорожного фонда предусмотрены мероприятия за рамками нацпроекта, а также субсидии муниципальным образованиям для содержания, ремонта и строительства дорог местного значения», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский в ходе пресс-конференции.

Среди знаковых объектов реконструкция региональных дорог – это Ленинск-Кузнецкая трасса, автодорога Новосибирск-Кочки-Павлодар (ее планируется сдать в эксплуатацию на три года раньше – уже в 2020 году). Также в рамках нацпроекта в этом году началась реконструкция трех выездов из Новосибирска – Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная, ул. Кедровая.

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