Уральская компания подала иск о признании банкротом новосибирских дорожников

Алёна Золотова
 
Уральская компания подала иск о признании банкротом новосибирских дорожников
Фото из архива "Континента Сибирь"

Арбитражный суд принял заявление о признании банкротом новосибирского ООО «Мосты Сибири и антикоррозийные технологии» («МС Антикор»). Среди владельцев компании числится АО «Сибмост». Ранее компания выигрывала тендеры на ремонт дорог.

10 августа принят иск о банкротстве новосибирского ООО «Мосты Сибири и антикоррозийные технологии» («МС Антикор»). Заявителем указано АО «Уралтрансспецстрой». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В заявлении говорится, что ООО «МС Антикор» задолжало 18,67 млн рублей. Из них 1,5 млн рублей — это судебная неустойка.

По данным Rusprofile, ООО «МС Антикор» принадлежит АО «Сибмост» (51%) и Дмитрию Константинову (49%).  Константинов с момента основания компании является ее генеральным директором.  В 2021 году организация показала выручку в 51 млн рублей при убытках в 9,1 млн рублей. Компания выигрывала тендеры на ремонт мостов и дорог. Так, за содержание алтайских дорог компания получила 50 млн рублей в 2018 году.

Заявителем указана кандидатура арбитражного управляющего Сергея Срывкина, являющегося членом «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». 

Заседание назначено на 14 сентября 2023 года.

Напомним, что АО «Сибмост» находится в стадии банкротства. В 2020 году кредиторам удалось договориться о мировом соглашении. На данный момент продолжается продажа имущества компании.

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