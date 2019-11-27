27 ноября в отдаленном микрорайоне Новосибирска открыли первый из десяти детских садов, запланированных к сдаче в 2019 году. В открытии участие принял мэр Анатолий Локоть.

Новый детсад № 154 «Лукоморье» находится на ул.Виктора Шевелёва, 25 в Кировском районе. Планируется, что учреждение, рассчитанное на 220 мест, начнёт принимать детей возрасте от 2 до 7 лет уже в начале декабря.

«Когда мы приехали сюда первый раз, здесь было заболоченное место. За короткий промежуток времени его превратили в уютный островок детства. Это важное событие для жителей «Просторного», поскольку открытие садика частично решает проблему нехватки дошкольных мест. Микрорайон активно развивается, растёт, здесь много молодёжи, и спрос на садики высокий. Отмечу, что это первый детсад из десяти, запланированных к сдаче в этом году. Я поздравляю всех жителей Кировки с этим замечательным событием», – отметил мэр Анатолий Локоть.

В садике 12 групп, четыре из которых для детей ясельного возраста и восемь групп оздоровительной, комбинированной и общеразвивающей направленности для детей от трёх до семи лет. Кроме групповых помещений обустроены музыкальные, физкультурные залы, медицинские, пищевые и прачечные блоки, методические кабинеты, кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов. Также в учреждении созданы условия для реализации программ дополнительного образования по различным направлениям. Также на объекте установлены система видеонаблюдения, а на всех дверях – магнитные замки. Доступ в учреждение возможен только при наличии пластиковых карт.

До конца года в Новосибирске будут открыты десять новых детских садов, сообщает пресс-служба мэрии города. Семь из них построены в рамках национального проекта «Образование», два – по федеральной целевой программе «Жилище». Один детский сад муниципалитет выкупит у застройщика. Как подчеркнул глава Новосибирска, открытие новых дошкольных учреждений – результат совместной слаженной работы с правительством региона.

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