Для борьбы со льдом на новосибирских магистралях в этом году будут применять двухкомпонентный жидкий реагент «Бионорд».

О преимуществах новой противогололёдной смеси сегодня говорили на выездном совещании под руководством мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Муниципалитет приобрел две установки, с помощью которых уже на этой неделе начнется работа по распылению реагента.

«Мы оснастили две машины спецоборудования для обработки дорог новой смесью. Производитель агрегата находится в Кемерово, это очень удобно для решения текущих вопросов. Это новая техника с высокой степенью автоматизации. Внутри кабины водителя находится пульт управления с сенсорным дисплеем. В ближайшее время планируем запустить оборудование и приступить к работе. Экономический эффект от применения песко-соляной смеси и «Бионорда» примерно одинаковый. Выигрыш – в экологической составляющей: не будет песка и, соответственно, пыли», – отметил мэр Анатолий Локоть.

В новой смеси песок заменен отсевом дроблёных горных пород. Ей будут обрабатываться магистрали в Центральном и Железнодорожном районах, а также несколько улиц Заельцовского, Октябрьского и Советского районов.

Реагент прошёл государственную экологическую экспертизу, и в дальнейшем власти планируют продолжить использовать данную технологию. По словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальника главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, смесь будет действовать до -25 градусов, а при смачивании и распределении на до роге реагент не будет сдуваться ветром или потоками воздуха от автомобилей.

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