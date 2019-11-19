Сбербанк подписал договор с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи на территории Республики Таджикистан.

Сбербанк и ведущий национальный оператор Таджикистана Tcell заключили соглашение, в соответствии с которым любой пользователь мобильной связи от данного оператора сможет моментально пополнять баланс и оплачивать услуги связи при помощи сервисов Сбербанка.

В Москве и на всей территории России гости из Таджикистана теперь могут легко пополнить баланс своего телефона, воспользовавшись терминалом Сбербанка или при помощи Сбербанк Онлайн.В перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими партнерами в различных странах СНГ.

«Мы постоянно улучшаем качество сервиса и увеличиваем портфель услуг для наших клиентов, стремясь задавать высокие стандарты индустрии. Поэтому мы активно расширяем количество партнеров, услуги которых можно легко и просто оплатить в Сбербанке. Теперь мы принимаем платежи не только в пользу российских компаний, но и иностранных. Запуск сервиса по оплате услуг мобильного оператора Таджикистана — это первый опыт международного партнерства в области платежей, который мы планируем развивать и дальше», — рассказала заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

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