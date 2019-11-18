Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал информацию о назначении нового директора Новосибирского центра по проблемам домашних животных.

Как сообщает на своей странице в Facebook Анатолий Локоть, с 1 декабря на должность нового директора Новосибирского центра домашних животных будет назначена Светлана Слесарева.

Ранее «Континент Сибирь» писал о назначении Светланы Слесаревой, активистки и зоозащитницы. Об этом разместил информацию в соцсетях приют для животных «Дари добро». Сама Светлана посчитала все разговоры на эту тему преждевременными. «Как только, у меня на руках будет документ, где будет четко написано, когда, куда и кто назначен, тогда и можно будет об этом писать и что-то комментировать», – прокомментировала активистка.

Светлана Слесарева вступит в должность с испытательным сроком, который продлится 6 месяцев. «После, мы проверим итоги работы нового руководителя Центра и примем решение о дальнейшей работе», – сказано в сообщении мэра.

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