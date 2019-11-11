Основанная Эриком Шогреном новосибирская сеть кафе-кондитерских Kuzina отчиталась о результатах своей деятельности по итогам 3 кварталов 2019 года.

По итогам 9 месяцев 2019 года сеть заработала 289,4 млн руб. выручки, что на 22,5 млн руб. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая прибыль составила 15,4 млн руб.

Показатель валовой рентабельности вырос до 55,6% по итогам 9 месяцев 2019 г., благодаря оптимизации сырьевой себестоимости. Рентабельность по чистой прибыли снизилась за квартал на 1,9%, что связано с расходами по размещению облигаций.

С привлечением облигационного займа в конце третьего квартала финансовый долг компании увеличился до 99 млн руб. В результате на 30 сентября долг составляет 25% выручки и 62% собственного капитала, показатель отношения долга к EBIT (прибыли до вычета процентов и налогов) — 2,96х.

Как сообщает организатор долговой программы «Юнисервис Капитал», в четвертом квартале «Кузина» рассчитывает увеличить выручку за счет открытия нескольких магазинов в Москве. Всего на средства облигационного займа запланирован запуск 16 кондитерских в разных районах столицы. В течение полугода компания намерена открыть не менее 10 заведений, которые будут способны обслуживать процентные платежи по облигациям. Расчетная окупаемость каждого заведения Kuzina, по данным компании, составляет в среднем 20-28 месяцев при сроке обращения облигаций 48 месяцев.

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