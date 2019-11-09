Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила решение новосибирского арбитража, направив на новое рассмотрение иск миноритария «Ангиолайна» Натальи Лебедевой, требовавшей признать недействительным решение общего собрания акционеров компании.

Наталья Лебедева подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области в июне прошлого года, настаивая на признании недействительным решения прошедшего в марте того же года внеочередного собрания акционеров АО «Ангиолайн», на котором были внесены изменения в устав общества. Изменения касались определения размера ликвидационной стоимости привилегированных акций общества, акционеры приняли решение выплачивать по каждой из ценных бумаг 75 рублей. Наталья Лебедева, владелица привилегированных акций, к голосованию на собрании допущена не была – право голоса было только у владельцев обыкновенных акций. Таким образом, по мнению миноритария, ее права акционера были нарушены, кроме того, ликвидационную стоимость она посчитала необоснованно заниженной.

Арбитражный суд Новосибирской области отказал Наталье Лебедевой в удовлетворении иска, затем этот вердикт подтвердили Седьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Наталья Лебедева подала кассационную жалобу на решение инстанций, которую в итоге удовлетворила коллегия Верховного суда, направив дело на новое рассмотрение в новосибирский арбитраж. «Верховный суд удовлетворил наш первый иск по проводу недопуска к участию в голосовании на собрании акционеров при определении ликвидационной стоимости привилегированных бумаг. Это то, на основе чего я пыталась отменить первую конверсионную эмиссию по снижению номинала в 10 раз, отчет о регистрации этой эмиссии содержал недостоверную информацию. Эта конверсия, открывала путь к размытию», — пояснила «Континенту Сибирь» Наталья Лебедева.

Напомним, в начале октября Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск холдинга Healthcare Solutions Holding S. A. societe anonyme и Натальи Лебедевой, требовавших признать недействительным увеличение уставного капитала АО «Ангиолайн» путем выпуска допэмисии акций в марте 2018 года. Речь идет о дополнительном выпуске 1,9 млн акций компании номинальной стоимостью 75 рублей каждая. Компания «Ангиолайн», крупный российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии, была создана в Новосибирске в 2007 году. Компания выпускает, в том числе, первые отечественные коронарные стенты «Каллипсо». Руководство компанией осуществляет ООО «Ангиолайн Интервеншионал Девайс».

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