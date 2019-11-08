Новосибирские парламентарии потребовали ужесточить штрафы для «лесных дельцов»

Документы, призванные навести порядок в двух проблемных областях региональной экономики — выделении земли многодетным семьям и обороте древесины, — рассмотрели депутаты на прошедшей 46-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

В повестку дня сессии были включены более 30 вопросов, необходимость решения многих из которых, по мнению парламентариев, назрела уже давно. Представленный в первом чтении проект закона Новосибирской области, вносящий изменения в регламент социальной поддержки многодетных семей, предполагает возможность замены предоставления земельных участков денежной компенсацией. Напомним, нуждающиеся в жилье семьи с тремя и более детьми с ноября 2011 года могут претендовать на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Это предусмотрено законами «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

По словам представлявшего законопроект министра труда и социального развития Ярослава Фролова, планируется, что многодетные могут получить единовременные выплаты вместо земли, от 216 тыс. рублей до 360 тыс. рублей, в зависимости от количества детей. «Расчет размера выплаты произведен исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельного участка», — уточнил министр. По словам Ярослава Фролова, получатели выплат смогут направить их на покупку другого земельного участка, а также на приобретение или строительство жилого помещения, ремонт и так далее. Предполагается, что закон начнет действовать с января будущего года.

Комментируя документ, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального парламента Роман Яковлев отметил, что очередь нуждающихся в земле в области сегодня превышает 2 тыс. многодетных семей. «За какой период времени мы сможем снять это напряжение, существующее уже порядка 10 лет, исходя из средств, имеющихся в бюджете?» — спросил депутат. Министр пояснил, что средства в региональной казне на эти цели запланированы на три года в размере около 472 млн рублей. По прогнозу Ярослава Фролова, с учетом того, что мера является альтернативной, этой суммы должно хватить. «Брали по аналогии другие регионы, как это реализуется там. Смотрели и на восток, и на запад, и на север, коэффициент применили нормальный, но в сравнении с другими субъектами РФ мы расширяем перечень целей, на которые можно будет использовать эту форму господдержки.

Если это все не пойдет вразрез с федеральным законодательством, планируем принять законопроект во втором чтении уже 21 ноября», — пояснил журналистам председатель комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Еще один представленный на сессии законопроект касался ужесточения мер контроля и наказания за незаконный оборот лесоматериалов. Проект нового закона, регламентирующего работу пунктов приема и отгрузки древесины, а также устанавливающего административное наказание за нарушение их работы на сессии депутатам представил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков. Первая часть документа «легализует» сами пункты. Владельцы должны будут поставить их на учет в областном исполнительном органе госвласти, устанавливается порядок приема и отгрузки древесины. Делать это можно будет только при наличии документов — от удостоверений личности до бумаг, подтверждающих происхождение древесины.

Пункты должны будут вести журналы учета древесины и ежемесячно отчитываться о работе с приложением приемо-сдаточных актов. По словам Евгения Рыжкова, аналогичные законы уже приняты в трех регионах СФО: в Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

Вторая часть законопроекта вносит изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Планируется дополнить его статьями, карающими за нарушения в работе пунктов приема и отгрузки древесины. Максимальные суммы штрафов при этом составят от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей для юрлиц. Максимальный размер повторного штрафа — 150 тыс. рублей для должностного лица и полмиллиона для юрлица. Законопроект вызвал бурное обсуждение парламентариев, которые посчитали предложенные меры наказания недостаточными для «черного рынка» лесозаготовок. Напомним, накануне в Новосибирской таможне сообщили о том, что с начала осени в регионе пресечено 36 попыток незаконного вывоза леса и древесных материалов. Общий объем задержанных грузов составил более 1 тыс. куб. метров стоимостью свыше 3 млн рублей.

Депутаты в целом одобрили законопроект в первом чтении, однако к размерам административных штрафов предполагают еще вернуться. «Штрафы смешные сейчас, особенно для «черных лесорубов». Четыре хорошие сосны сегодня стоят 100 тыс. рублей. Штраф нужен такой, чтобы без штанов остались. У нас леса не так много, как в Иркутске или в Красноярске, — остались Каракан, Сузун и Тогучин с болотами, вот и все наши хвойные леса. Мы просто обязаны их сохранить. Думаю, что между первым и вторым чтением законопроекта еще поступят интересные предложения», — пояснил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

По словам спикера регионального парламента, распределение земли и оборот древесины сегодня находятся в сфере интересов криминала, поэтому необходимость решения этих вопросов назрела давно. «Не секрет, что выделение льготных земельных участков в большинстве заканчивается перепродажей. Нужно решить вопрос 100 «кубов» и то, когда лес уходит на сторону под видом санитарных рубок. Дельцы, особенно на лесе, у нас есть, и очень профессиональные. То же происходит и с земельными участками вокруг Новосибирска», — сказал Андрей Шимкив. Напомним, согласно закону, принятому еще в 2007 году, любой житель области может получить разрешение на заготовку древесины для нужд строительства или реконструкции индивидуального жилья. Власти неоднократно отмечали активный интерес к этой теме спекулянтов — торговцев лесоматериалами. «Надеюсь, с приходом Ярманова (Вячеслав Ярманов назначен заместителем главы региона по развитию сельских территорий летом текущего года. — «КС») эти вопросы будут решаться в интересах жителей и экономики Новосибирской области», — добавил Андрей Шимкив.

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