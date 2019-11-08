Новосибирские парламентарии потребовали ужесточить штрафы для «лесных дельцов»

Александр Корнев
 
По мнению спикера регионального парламента Андрея Шимкива, штрафовать «черных лесорубов» нужно так, чтобы они «остались без штанов»

Документы, призванные навести порядок в двух проблемных областях региональной экономики — выделении земли многодетным семьям и обороте древесины, — рассмотрели депутаты на прошедшей 46-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

В повестку дня сессии были включены более 30 вопросов, необходимость решения многих из которых, по мнению парламентариев, назрела уже давно. Представленный в первом чтении проект закона Новосибирской области, вносящий изменения в регламент социальной поддержки многодетных семей, предполагает возможность замены предоставления земельных участков денежной компенсацией. Напомним, нуждающиеся в жилье семьи с тремя и более детьми с ноября 2011 года могут претендовать на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Это предусмотрено законами «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

В повестку дня 46-й сессии регионального парламента были включены более 30 вопросов

По словам представлявшего законопроект министра труда и социального развития Ярослава Фролова, планируется, что многодетные могут получить единовременные выплаты вместо земли, от 216 тыс. рублей до 360 тыс. рублей, в зависимости от количества детей. «Расчет размера выплаты произведен исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельного участка», — уточнил министр. По словам Ярослава Фролова, получатели выплат смогут направить их на покупку другого земельного участка, а также на приобретение или строительство жилого помещения, ремонт и так далее. Предполагается, что закон начнет действовать с января будущего года.

Комментируя документ, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального парламента Роман Яковлев отметил, что очередь нуждающихся в земле в области сегодня превышает 2 тыс. многодетных семей. «За какой период времени мы сможем снять это напряжение, существующее уже порядка 10 лет, исходя из средств, имеющихся в бюджете?» — спросил депутат. Министр пояснил, что средства в региональной казне на эти цели запланированы на три года в размере около 472 млн рублей. По прогнозу Ярослава Фролова, с учетом того, что мера является альтернативной, этой суммы должно хватить. «Брали по аналогии другие регионы, как это реализуется там. Смотрели и на восток, и на запад, и на север, коэффициент применили нормальный, но в сравнении с другими субъектами РФ мы расширяем перечень целей, на которые можно будет использовать эту форму господдержки.

Министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко

Если это все не пойдет вразрез с федеральным законодательством, планируем принять законопроект во втором чтении уже 21 ноября», — пояснил журналистам председатель комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Еще один представленный на сессии законопроект касался ужесточения мер контроля и наказания за незаконный оборот лесоматериалов. Проект нового закона, регламентирующего работу пунктов приема и отгрузки древесины, а также устанавливающего административное наказание за нарушение их работы на сессии депутатам представил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков. Первая часть документа «легализует» сами пункты. Владельцы должны будут поставить их на учет в областном исполнительном органе госвласти, устанавливается порядок приема и отгрузки древесины. Делать это можно будет только при наличии документов — от удостоверений личности до бумаг, подтверждающих происхождение древесины.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков

Пункты должны будут вести журналы учета древесины и ежемесячно отчитываться о работе с приложением приемо-сдаточных актов. По словам Евгения Рыжкова, аналогичные законы уже приняты в трех регионах СФО: в Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

Вторая часть законопроекта вносит изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Планируется дополнить его статьями, карающими за нарушения в работе пунктов приема и отгрузки древесины. Максимальные суммы штрафов при этом составят от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей для юрлиц. Максимальный размер повторного штрафа — 150 тыс. рублей для должностного лица и полмиллиона для юрлица. Законопроект вызвал бурное обсуждение парламентариев, которые посчитали предложенные меры наказания недостаточными для «черного рынка» лесозаготовок. Напомним, накануне в Новосибирской таможне сообщили о том, что с начала осени в регионе пресечено 36 попыток незаконного вывоза леса и древесных материалов. Общий объем задержанных грузов составил более 1 тыс. куб. метров стоимостью свыше 3 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив

Депутаты в целом одобрили законопроект в первом чтении, однако к размерам административных штрафов предполагают еще вернуться. «Штрафы смешные сейчас, особенно для «черных лесорубов». Четыре хорошие сосны сегодня стоят 100 тыс. рублей. Штраф нужен такой, чтобы без штанов остались. У нас леса не так много, как в Иркутске или в Красноярске, — остались Каракан, Сузун и Тогучин с болотами, вот и все наши хвойные леса. Мы просто обязаны их сохранить. Думаю, что между первым и вторым чтением законопроекта еще поступят интересные предложения», — пояснил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив

По словам спикера регионального парламента, распределение земли и оборот древесины сегодня находятся в сфере интересов криминала, поэтому необходимость решения этих вопросов назрела давно. «Не секрет, что выделение льготных земельных участков в большинстве заканчивается перепродажей. Нужно решить вопрос 100 «кубов» и то, когда лес уходит на сторону под видом санитарных рубок. Дельцы, особенно на лесе, у нас есть, и очень профессиональные. То же происходит и с земельными участками вокруг Новосибирска», — сказал Андрей Шимкив. Напомним, согласно закону, принятому еще в 2007 году, любой житель области может получить разрешение на заготовку древесины для нужд строительства или реконструкции индивидуального жилья. Власти неоднократно отмечали активный интерес к этой теме спекулянтов — торговцев лесоматериалами. «Надеюсь, с приходом Ярманова (Вячеслав Ярманов назначен заместителем главы региона по развитию сельских территорий летом текущего года. — «КС») эти вопросы будут решаться в интересах жителей и экономики Новосибирской области», — добавил Андрей Шимкив.

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