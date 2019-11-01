В 2020 году Москва впервые станет столицей студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) и цифровую поддержку чемпионату уже готов оказалать «МегаФон». Компания обещает создать бесшовную цифровую среду для участников чемпионата не только для работы, но и для жизни.

Россия принимает ICPC не впервые: в 2013 году финал проходил в Санкт-Петербурге, в 2014 году – в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве является МФТИ.

Инфраструктура, созданная «МегаФоном» в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, отдельную сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом связи, который «МегаФон» проведет специально для чемпионата.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия, – комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак. – Для нас большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями».

«МегаФон» обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi – зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата.

Всего в региональных отборочных этапах ICPC по всему миру каждый год принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов.

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