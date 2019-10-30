Администрация Республики потеряла статус отдельной структуры и влилась в аппарат правительства Хакасии. Бывший руководитель администрации стал первым заместителем губернатора Валентина Коновалова.

30 октября на сессии Верховный Совет Хакасии согласовал структурные изменения, согласно которым администрация главы Хакасии становится частью органов исполнительной власти наряду с другими министерствами и комитетами. Исполняющим обязанности подразделения стал бывший начальник управления правового и аналитического обеспечения администрации главы Дмитрий Клыпин.

С августа 2019 администрацией руководил Николай Миронов. На сессии депутатский корпус утвердил его в должности первого заместителя главы Хакасии. Пресс-служба республиканского правительства уточняет, что на этом посту он будет обеспечивать согласованную деятельность заместителей главы республики, осуществлять общую координацию деятельности регионального правительства по решению наиболее важных и актуальных вопросов во всех основных сферах жизнедеятельности Хакасии, организовывать контроль исполнительных органов государственной власти по достижению наилучших значений основных показателей их деятельности, характеризующих развитие отрасли и региона в целом.

Также Верховный Совет согласовал министра финансов Ирину Войнову в должности заместителя главы Республики.

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