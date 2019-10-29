Авиакомпания «Красавиа», акции которой принадлежат Красноярскому краю, в 2020 году приобретет в лизинг три самолета ATR-72.

По словам министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, на эти цели из бюджета региона в следующем году планируется выделить 995 млн рублей. Оставшаяся часть средств должна поступить от самой авиакомпании.

«Это не полная стоимость [самолета], это всего лишь часть, порядка 40%. Остальное финансирование предприятие должно обеспечить за счет операционной деятельности. То есть сумма сделки, по факту выплаты лизинга, планируется в районе 2,1 млрд рублей», – сказал Константин Димитров.

По сообщению пресс-службы, «Красавиа» возьмет в финансовый лизигн три самолета ATR-72. Новая техника решит ключевую задачу по реновации парка воздушных судов авиакомпании. Новые летательные аппараты заменят устаревшие Ан-24 и Ан-26.

Основными направлениями авиакомпании, созданной в 2007 году, являются внутрирегиональные, внутримуниципальные и так называемые остросоциальные рейсы на самолетах и вертолетах в районах Крайнего Севера Красноярского края.

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