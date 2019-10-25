Правительство Новосибирской области внесло проект бюджета-2020 на рассмотрение в законодательное собрание региона.

Министерство финансов и налоговой политики области 25 октября представило проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Документ будет рассмотрен в региональном законодательном собрании, а также он направлен в минфин России для подготовки заключения.

Само правительство бюджет одобрило в ходе заседания 21 октября. Во время совещания губернатор региона Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости сохранения положительной динамики роста собственных доходов. «Весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом еще большего пополнения доходной базы нашего бюджета», – подчеркнул глава региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, регион участвует практически во всех национальных проектах, и на 2020 год в проект бюджета включено 37 региональных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач, на общий объем финансирования порядка 29 млрд рублей.

Большая часть проектов нацелена на вложение в развитие человеческого капитала – это сферы образования, здравоохранения, тематика демографии, развитие культурной среды – на эти цели направляется более 23 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей планируется направить на развитие комфортной городской среды.

Также в числе приоритетов областного бюджета-2020 обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер социальной поддержки, государственная поддержка экономики в сферах сельского хозяйства, транспорта, инвестиционной активности, задачи управления дорожным комплексом, подготовки региона к отопительному сезону и другие направления. Бюджет в том числе предусматривает необходимый объем ресурсов на повышение и индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, индексацию социальных выплат.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей, увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год ожидается в общей сумме более 10 млрд рублей под воздействием нескольких групп факторов. Оценка ресурсов для обеспечения расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей с учетом ожидаемых переходящих остатков 2019 года. Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей, бюджет 2020 года сформирован с заемным дефицитом — 2,7 млрд рублей.

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